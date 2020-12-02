Marvel Studios’un son Örümcek Adam’ı Tom Holland, 10 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Oyun Ödülleri 2020 kapsamında sunucu olacak. Sürpriz bir şekilde Holland’ın sunuculuk yapacağı haberi ise The Game Awards’ın yaratıcısı Geoff Keighley tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020

İlk defa Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi ile Spider-Man karakterini oynamaya başlayan yıldız oyuncu Tom Holland, ilerleyen yıllarda gelen Örümcek-Adam: Eve Dönüş, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Avengers: Endgame ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmlerinde performansını başarıyla devam ettirmişti.

Tom Holland Yeni Oyun Uyarlamaları ile Geliyor!

Son olarak ise Holland’ı 8 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek Uncharted filmi ile duymuştuk. Oyun dünyasının en sevilen video serilerinden biri olan Uncharted’ın sinema versiyonunda aktörün, hikayenin başrolü olan Nathan Drake karakterini oynayacağı öğrenildi.

Dolayısıyla iyi bir oyuncu olduğu kadar aynı zamanda oyun sektörü ile de dolaylı yoldan bağlantılı olan Tom Holland, belki de 2020 Oyun Ödülleri sunuculuğu için en doğru adaylardan biriydi. Örümcek Adam ve Uncharted’ın yıldızı Holland’ı 10 Aralık‘ta canlı olarak yayınlanacak Oyun Ödülleri etkinliğinde izleyebileceğiz. Belki de bu vesileyle aktörün yakında beyazperdelerde gösterilecek Uncharted filmiyle ilgili birkaç ipucu verebileceği de düşünülüyor.

Ayrıca son olarak hatırlatmakta fayda olacaktır; Netflix ünlü video oyunu serisi The Legend of Zelda yapımını internet dizisi olarak uyarlamaya çalışıyor. Aksiyon ve macera temalı oyunun dizi versiyonunda Link karakterini Tom Holland’ın oynayacağı söyleniyor.