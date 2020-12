Marvel Studios’un son Örümcek Adam’ı Tom Holland, 10 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Oyun Ödülleri 2020 kapsamında sunucu olacak. Sürpriz bir şekilde Holland’ın sunuculuk yapacağı haberi ise The Game Awards’ın yaratıcısı Geoff Keighley tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020