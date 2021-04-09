TOGG, Bursa’nın Gemlik ilçesinde aktif olarak yapılmakta olan fabrikasının üretim aşamaları canlı olarak takip edilebilecek.

Henüz zemin kat çalışmalarının devam ettiği TOGG üretim fabrikası, togg.com.tr sitesinin TOGG TV bölümünden takip edilebiliyor.

Resmi TOGG yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre binanın giriş, arıtma, montaj, enerji, batarya birimi, boya ve güçlendirme gibi birçok temel birimin tamamlandığı açıklanıyor. Gemlik merkezli fabrika üzerinde aktif olarak 900 kişinin görevde olduğu ve ilerleyen günlerde bu sayının 1500’lere artması aktarıldı.

TOGG Fabrikasındaki Son Durum

Binanın temel atım çalışmalarına Ocak 2021 başlanmıştı ve tahmin edilene göre 2022 yılının son yarısında tesis tamamlanarak ilk yerli üretim otomobil modelleri 2022 sonuna yetişecek gibi duruyor. Planlamalara göre tesiste yıllık 175 bin model üretimi yapılacak ve 4 bin 400 kişi görev alacak.

Bina hakkında paylaşılan son durum ise şöyle:

Boya Binası

Temel altı su yalıtım işleri tamamlandı

Temel demir imalatlarının %85’i tamamlandı

Temel beton işlerinin %70‘i tamamlandı

Kolon imalatları başladı

Gövde Üretim Binası

Temel altı su yalıtım işlerinin %85‘i tamamlandı

Temel demir imalatlarının %50‘si tamamlandı

Temel beton işlerinin %30‘u tamamlandı

Soket imalatları başladı

Montaj Binası

Temel altı su yalıtım işlerinin %70‘i tamamlandı

Temel demir imalatlarının %35‘i tamamlandı

Temel beton işlerinin %16‘sı tamamlandı

Enerji Binası

Temel altı su yalıtım işleri %100 tamamlandı

Temel demir imalatları %100 tamamlandı

Temel beton işleri %100 tamamlandı

Kolon imalatları başladı