TOGG, Bursa’nın Gemlik ilçesinde aktif olarak yapılmakta olan fabrikasının üretim aşamaları canlı olarak takip edilebilecek.
Henüz zemin kat çalışmalarının devam ettiği TOGG üretim fabrikası, togg.com.tr sitesinin TOGG TV bölümünden takip edilebiliyor.
Resmi TOGG yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre binanın giriş, arıtma, montaj, enerji, batarya birimi, boya ve güçlendirme gibi birçok temel birimin tamamlandığı açıklanıyor. Gemlik merkezli fabrika üzerinde aktif olarak 900 kişinin görevde olduğu ve ilerleyen günlerde bu sayının 1500’lere artması aktarıldı.
TOGG Fabrikasındaki Son Durum
Binanın temel atım çalışmalarına Ocak 2021 başlanmıştı ve tahmin edilene göre 2022 yılının son yarısında tesis tamamlanarak ilk yerli üretim otomobil modelleri 2022 sonuna yetişecek gibi duruyor. Planlamalara göre tesiste yıllık 175 bin model üretimi yapılacak ve 4 bin 400 kişi görev alacak.
Bina hakkında paylaşılan son durum ise şöyle:
Boya Binası
Temel altı su yalıtım işleri tamamlandı
Temel demir imalatlarının %85’i tamamlandı
Temel beton işlerinin %70‘i tamamlandı
Kolon imalatları başladı
Gövde Üretim Binası
Temel altı su yalıtım işlerinin %85‘i tamamlandı
Temel demir imalatlarının %50‘si tamamlandı
Temel beton işlerinin %30‘u tamamlandı
Soket imalatları başladı
Montaj Binası
Temel altı su yalıtım işlerinin %70‘i tamamlandı
Temel demir imalatlarının %35‘i tamamlandı
Temel beton işlerinin %16‘sı tamamlandı
Enerji Binası
Temel altı su yalıtım işleri %100 tamamlandı
Temel demir imalatları %100 tamamlandı
Temel beton işleri %100 tamamlandı
Kolon imalatları başladı
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