Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall 2 oyunu ile ilgili dikkat çekici bir bildiri yayınlandı. 3 Mayıs 2021 tarihine kadar Titanfall 2 oyununu Steam üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Titanfall 2 oyunu ücretsiz olarak sadece PC platformundan oynanacak. Ancak bu dezavantajı avantaja çevirecek durum ise PC sürümde ekstraların bolluğu. Daha yüksek kaliteli görseller, NVIDIA HBAO+ teknolojisi gibi oyunun medya alanında dikkat çekici iyileştirmeler bulunuyor.

Titanfall 2 Bedava Oynamak İçin 3 Mayıs Son Gün!

Titanfall 2 oyununu daha önceden oynayıp beğendiniz ve satın almak için ortam oluşturmadıysanız bugün oyunu Steam üzerinden bedava oynayabileceksiniz.

Steam üzerinden oyunu ücretsiz oynayabilmek için hesabınıza giriş yapıp Titanfall 2 oyununun resmi kanalına girerek kurulumu başlatıp oyunu hemen oynayabilirsiniz. Oyunu tamamen edinemeyeceğinizi tekrar hatırlatmamızda fayda var. Eğer son gün olan 3 Mayıs Pazar gününden sonra da Titanfall 2 heyecanına devam etmek isterseniz oyunu satın almanız gerekecek.