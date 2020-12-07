2020 yılı bitmeye çok az bir süre kala ünlü çöpçatan uygulaması Tinder, The Year in Swipe 2020 başlığı altında bir kullanıcı raporu yayınladı. iOS ve Android platformlarında 2012 yılından beridir başarıyla hizmet veren platform, bu yıl da pandemi koşullarına rağmen ilgiyle kullanıldı. Rapora göre Z kuşağı, halen daha etkisi devam eden Koronavirüsü şartlarına rağmen ilişki aramaya devam etti.

Bu yılın temel trendleri arasında öncelikli olarak Black Lives Matter hareketi Tinder’da da dikkat yarattı. Birçok Tinder kullanıcı BLM hareketini desteklerken, siyahi haklarına karşı dikkatin bu sene 55 kat arttığı gözlendi. Ayrıca bir diğer güncel olay olan ABD seçimleri de Tinder’ın trend konuları arasına girdi. Seçimlere önem veren pek çok kullanıcının biyografi kısmına “Yalnızca oy verenler sağa kaydırsın,” gibi mesajlar yazdığı tespit edildi. Ancak tahmin edilebileceği üzere trendlerin ilk sırasına COVID-19 salgını yerleşti. Maske takma ve hijyen gibi konular da biyografilerde kendine fazlasıyla yer buldu.

Çok Sayıda Tinder Kullanıcısı Birbirlerine TikTok Videosu Gönderiyor!

Tinder sohbetleri üzerinde pandemi ve sosyal konular dışında yükselen bir başka trend ise kısa video platformu TikTok oldu. Flört eden birçok insan birbirlerine TikTok videoları gönderdi ve TikTok’un bu rakamları geçtiğimiz yıla göre sekiz kat yükseldi. Cardi B ve Megan Thee Stallion tarafından seslendirilen WAP şarkısı da Tinder’ın bir numaralı marşı haline geldi. Animal Crossing ise platformun en sevilen oyunu olarak gözüküyor.