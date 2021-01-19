Kısa video uygulaması TikTok’un ana şirketi olan ByteDance bugün Douyin Pay isimli kendi orijinal ödeme hizmetini duyurdu. Şu anda Çin’de aktif olarak kullanılmaya başlanan sistemle beraber, artık TikTok’tan yapılan satın alımlar için üçüncü taraf hizmetlere başvurulmayacağı öğrenildi. İşte detaylar…

Pekin menşeili teknoloji şirketi ByteDance, bugün kısa video odaklı mobil uygulama TikTok’un Çin versiyonu olarak bilinen Douyin’e önemli bir yenilik kattı. Çin’deki online alışveriş pazarını kendi ağı üzerinden genişletmek isteyen şirket, bunun için orijinal bir üçüncü taraf ödeme hizmeti başlattı. Geliştiriciler yeni hizmetlerini şu şekilde tanımladı: “Douyin Pay’in hayata başlaması, mevcut ana ödeme seçeneklerini tamamlamak ve nihayetinde Douyin’deki kullanıcı deneyimini iyileştirmek anlamına geliyor.”

Günde ortalama 500 milyondan fazla kullanıcıya hitap etmeyi başaran TikTok uygulaması, şimdiye kadar Çin’deki kullanıcıları için canlı yayınlarda sanal hediyeler satın almak adına Ant Group tarafından geliştirilen Alipay ya da Tencent Holdings’e ait WeChat Pay sistemlerini kullanmalarını tavsiye ediyordu. Ancak artık kendi geliştirdikleri ödeme sistemi Douyin Pay hayata başladı ve diğer tüm aracı platformlara gerek kalmadı. En azından şimdilik Çin’de durum böyle…

Şu anda her gün yaklaşık 600 milyon kullanıcının online alışveriş yaptığı kocaman bir e-ticaret platformu haline gelen Douyin, ilk defa ürün satışlarına dört yıl önce başlamıştı. Bugün gelinen nokta devasa rakamlara ulaşırken, ünlü pazar araştırmacısı Analysys tarafından yayımlanan raporlara göre Çin’de üçüncü taraf ödeme sektörüne Alipay ile WeChat Pay büyük oranda hakimiyet sağlıyor. Ancak ByteDance’in pazara girmesiyle durumun ne oranda değişeceği ise büyük merak konusu oldu.