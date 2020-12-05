TikTok yılın videosu konusunda paylaşım geldi. Bu yıl en çok görüntülenen video ise tahminlerin dışına çıkması. Ağustos ayında paylaşılan ve bir anda akım haline gelen video gündem oldu.

Popülerliğini bir hayli arttıran uygulamanın yıla damgasını vuran videosu rekor kırmış gibi gözüküyor. Peki bu video kimin ve ne kadar izleme aldı?

TikTok Yılın Videosu ve İzleme Sayısı

Çin temelli ByteDance’e ait olan TikTok, sadece viral olan videoda değil genel anlamda kullanım oranlarında da rekor kırmış durumda. Fakat viral olan videoda öyle bir izleme rakamı var ki aradan sıyrılıp çıkıyor.

O video yaz aylarında Bella Poarch tarafından paylaşılan “M to the B” videosu oldu. Ağustos ayında paylaşılan video, aradan geçen bu kısa süre içerisinde 530 milyon izleme rakamına ulaşmış durumda. 43 milyonun üzerinde beğeni ve 1.4 milyon yorum alan video, zaten bir dönem akıma da dönüşmüştü.

Sadece TikTok ile sınırlı kalmayıp Instagram’a kadar uzanan bir akım haline gelen video, Bella Poarch isimli kullanıcının da tam anlamıyla fenomen olmasını sağladı.

Kimin birinci olduğundan çok, sadece birkaç ay gibi bir süre içerisinde bu denli görüntülemelere ulaşılmış olması da dikkat çekici. Bu sosyal medya kullanımının da arttığını işaret eden bir durum. TikTok son dönemde popüler ama Instagram gibi rakipleri de gittikçe popülerliğini arttırıyor.

Sosyal medya uygulamaları arasında bu şekilde sıkı bir yarış varken TikTok’un birkaç ay içerisinde 500 milyonun üzerinde izlenen videolara ulaşması, platform açısından önemli. Mobil cihazlarda da en çok kullanılan uygulamalar listesinde yer alması, platformun dünya genelinde büyüdüğünü gösteriyor.