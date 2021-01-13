Dünya şu sıralar WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası üzerinde yoğunlaşırken, şimdi TikTok gizlilikle alakalı bazı düzenlemeler getirdiğini duyurdu. Ancak sanılanın aksine TikTok’un yeni ayarları, Facebook‘un WhatsApp’la ilgili planladığı düzenlemelerin aksine daha iyi bir amaca hizmet ediyor. Küçük yaştaki çocukların güvenliğini dikkate alan Çinli kısa video uygulaması, bu konudaki korkuları hafifletecek bir girişimde bulunuyor.

15 Yaşından Küçük TikTok Kullanıcıları Çeşitli Kısıtlamalarla Karşılaşacak!

TikTok’un bugün duyurduğu yeni gizlilik düzenlemeleri ile birlikte platformda 15 yaşından küçük tüm kullanıcıların görünürlük durumları değiştirildi. Artık ufak yaştaki kullanıcılara ait hesaplar otomatik olarak gizlenecek. Böylelikle paylaştıkları videolar sadece izin verdikleri kişiler tarafından izlenebilecek. Fakat elbette isteğe bağlı olarak, gizlenen tüm hesaplar yine tek bir tuşla herkese açık hale getirilebilecek.

Yapılan bir başka değişiklikte ise bu genç kullanıcıların, kimlerden özel mesaj alıp almayacakları konusunda da sınırlandırılacakları öğrenildi. Ayriyeten buna ek olarak yayınladıkları video içerikler, yine herkes tarafından indirilemeyecek. Başka profiller, yaşı her ne olursa olsun bu kişilerle TikTok Düeti yapma şansına erişemeyecekler.

Düzenlenen söz konusu TikTok gizlilik ayarları, platformun hizmet verdiği tüm bölgelerde yürürlüğe girecek. Bu yeniliklerle beraber genç kullanıcılar düzenlemelere karşı ufak tefek tepkiler gösterseler de ebeveynler tarafından yapılan değişiklikler oldukça olumlu bir şekilde yorumlandı. Peki ya sizce TikTok’un gizlilikle alakalı değişiklikleri doğru mu? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!