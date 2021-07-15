ByteDance‘in TikTok‘u büyük bir başarı. Karantina zamanlarında en çok indirilen uygulamalardan biri olan video uygulaması, Sensor Tower araştırmasına göre dünya çapında 3 milyar indirmeyi aştı.

TikTok, bu işareti alan ilk Facebook dışı uygulamadır. Hükümetin yasaklama tehditlerine rağmen ve en büyük pazarı olan Hindistan’dan çıkarıldıktan sonra TikTok‘un dünyanın geri kalanındaki popülaritesi artmaya devam etti.

TikTok, 2021’in ilk yarısında dünya çapında en çok indirilen ve en yüksek hasılat yapan oyun dışı uygulama oldu ve yaklaşık 383 milyon ilk kez yüklemeye ve tahmini 919.2 milyon dolarlık tüketici harcamasına ulaştı. 2021’in ikinci çeyreğinde, uygulama tüketici harcamalarında 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana çeyrek bazda en büyük büyümesini gördü ve bir önceki çeyrekteki 384,7 milyon dolardan yüzde 39 artarak 534,6 milyon dolara ulaştı.

Sensor Tower araştırmasına göre, TikTok, tarihsel olarak Facebook’un özel alanı olan bir katmana katılan beşinci oyun dışı uygulamadır. TikTok‘un yanı sıra sadece WhatsApp, Messenger, Facebook ve Instagram bu başarıyı elde etti.

TikTok‘taki tüketici harcamaları artık dünya çapında 2,5 milyar doları aştı. Ocak 2014’ten bu yana yalnızca 16 oyun dışı uygulama 1 milyar dolardan fazla brüt gelir elde etti ve bunların beşi, şimdi uygulama dahil olmak üzere 2,5 milyar doları aştı. 2,5 milyar dolardan fazla tüketici harcaması yaratan diğer uygulamalar arasında Tinder, Netflix, YouTube ve Tencent Video yer alıyor.

Instagram, TikTok‘a çok benzer özellikler sunmasına rağmen, Çin uygulaması, Instagram’ın Hikayeler işlevini sunduğunda Snapchat‘te olanın aksine bir başarıdır. Sensor Tower için şirket, ByteDance‘in “Kwai ve Moj gibi bağımsız rakipler de pakete liderlik etmek için itişip kakışırken” alakalı kalmak için “TikTok‘ta yaratıcı ekosistemi geliştirmeye ve inşa etmeye kuşkusuz devam edeceğine” inanıyor.