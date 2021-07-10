TikTok, politikalarını ihlal eden birçok videoyu tespit etmek ve kaldırmak için otomasyonu kullanacak. Geçen yıl boyunca hizmet, bu tür içerikleri bulmak ve kaldırmak için sistemleri test ediyor ve ince ayar yapıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu sistemleri ABD ve Kanada’da kullanıma sunacak.

Başlangıç ​​olarak, algoritmalar küçüklerin güvenliği, şiddet, sansürlenmemiş içerik, çıplaklık, seks, yasa dışı faaliyetler ve yasal düzenlemelere tabi mallarla ilgili politikaları ihlal eden gönderileri arayacaktır. Sistemler bir ihlal tespit ederse, videoyu hemen çeker ve bunu yayınlayan kullanıcı itiraz edebilir. Kullanıcılar yine de manuel inceleme için videoları işaretleyebilir.

TikTok, otomatik incelemelerin “teknolojimizin en yüksek doğruluk derecesine sahip olduğu içerik kategorileri için ayrılacağını” söyledi. Şirkete göre, otomatik olarak kaldırılan 20 videodan yalnızca biri yanlış pozitifti ve platformda kalması gerekiyordu. TikTok, algoritmaların doğruluk seviyelerini iyileştirmeyi umuyor ve “bir videonun kaldırılmasına itiraz etme taleplerinin tutarlı kaldığını” belirtiyor.

TikTok, otomasyonun güvenlik personelini zorbalık, taciz, yanlış bilgilendirme ve nefret söylemi içeren videolar da dahil olmak üzere daha incelikli bir yaklaşım gerektiren içeriğe odaklanması için serbest bırakması gerektiğini söylüyor. En önemlisi, sistemler, aşırı şiddet veya çocuk istismarı içerenler gibi güvenlik ekibinin izlemesi gereken potansiyel olarak rahatsız edici videoların sayısını azaltabilir. Birincisi, Facebook, sık sık rahatsız edici içeriği gözden geçirmekle görevli içerik moderatörlerinin refahını ve zihinsel sağlığını korumak için yeterince şey yapmamakla suçlandı.

Başka yerlerde, TikTok, kuralları çiğnedikten sonra kullanıcıları bilgilendirme şeklini değiştiriyor. Platform ihlallerin sayısını, ciddiyetini ve sıklıkla takip edecek.. Kullanıcılar, gelen kutularının hesap güncellemeleri bölümünde bunlarla ilgili ayrıntıları görebilecekler. Ayrıca, başka birinin içeriğini yayınlamaktan veya bunlarla etkileşim kurmaktan ne kadar süreyle uzaklaştırıldıkları gibi eylemlerinin sonuçlarıyla ilgili bilgileri de görebilirler.