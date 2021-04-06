Kitapları konu alan The Witcher dizisinin 2. Sezon çekimleri tamamlandı. Netflix tarafından yayım tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat dizinin 2021 yılı içerisinde gelmesine kesin gözle bakılıyor.

Dizinin ikinci sezon kamera arkası videosu ile birlikte resmi açıklamalar da paylaşıldı.

Netflix Türkiye resmi kanalından açıklanan resmi bilgi şu şekilde:

“158 günlük bir prodüksiyon sürecinin ardından, The Witcher ikinci sezon çekimlerini tamamladı. 89 oyuncu, yaklaşık 1.200 kişilik bir kamera arkası ekibi ve bir sürü yeni canavarla, 15 Birleşik Krallık lokasyonunu kapsayan çekimlerin sona erme macerası dizinin kendisi kadar heyecan verici oldu.

Dizi sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich ile birlikte oyuncular ve kamera arkası ekibi set sonrası videoyla dizinin ikinci sezonuna ışık tutuyor.”

İkinci sezonun konusu: Yennefer’in hayatını Sodden Savaşı’nda kaybettiğine inanan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla’yı bildiği en güvenli yere, doğduğu eve Kaer Morhen’e getirir. Kıta’nın kralları, elfleri, insanları ve şeytanları onun duvarlarının dışında üstünlük kurmak için çabalarken; Geralt, Cirilla’yı çok daha tehlikeli bir şeyden korumak zorundadır: Onun için de sahip olduğu gizemli güçten.

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer ve Therica Wilson-Read, ikinci sezon için tekrar kamera karşısına geçiyor.

İkinci sezonda Yasen Atour; Coen, Agnes Born; Vereena, Paul Bullion; Lambert, Basil Eidenbenz; Eskel, Aisha Fabienne Ross; Lydia, Kristofer Hivju; Nivellen, Mecia Simson; Francesca ve Kim Bodnia; Vesemir olarak karşımıza çıkacak.

Lauren Schmidt Hissrich, ikinci sezonda dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcı olarak geri dönüyor.

Lauren Schmidt Hissrich ile birlikte Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub ve Jarosław Sawko da yürütücü yapımcı olarak ikinci sezona devam ediyor.

Dizinin ikinci sezon bölümlerini Stephen Surjik (The Umbrella Academy), Sarah O’Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) ve Louise Hooper (Cheat) yönetecek.

The Witcher 2. sezon kamera arkası vidosu: