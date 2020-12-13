The Witcher yayınlandığı ilk sezonda beklenen başarıyı yakaladı. Netflix yapımı ilk sezonuyla başarıyı yakalayınca, gözler ikinci sezona çevrilmişti. İkinci sezonun çoktan başlaması gerekiyordu ama bir türlü başlamadı çünkü arada sorunlar girdi.

Önce koronavirüs salgını ortaya çıktı. Virüs salgınının ortaya çıkması, çekimlerin ertelenmesine neden oldu. Çekimler uzun süre ertelenmişi ama sonuçta yeniden başlamıştı. Yeni gelen haber ise bir kez daha çekimlerin ertelendiğini ortaya çıkardı.

The Witcher Çekimleri Yine Ertelendi

The Sun gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu kez de dizinin başrol oyuncusu olan Henry Cavill stüdyoda saldırı eğitimi aldığı sırada yaralandı. 37 yaşındaki oyuncunun nasıl yaralandığı konusunda bir bilgi paylaşımı olmadı.

Sadece bacağına bir nesnenin çarptığı konusunda bilgi verildi. Yaralanmanın boyutu konusunda da herhangi bir açıklama yapılmazken sadece ünlü ismin şu an için yürümekte zorlandığı konusunda detaylar verildi.

Bu durumda da The Witcher çekimlerinin bir hayli aksayacağı iddia ediliyor. Dizinin 2.sezonunun yeniden ertelenmesinin söz konusu olabileceği ve çekimlerin de bu yaralanma sonucunda durdurulduğu söyleniyor. Bölümlerin ne zaman çekileceği konusunda ise henüz ek bir bilgi paylaşımı olmadı.

Yapım ekibinden bu konuda resmi bir açıklama gelmediği sürece bilemeyeceğiz ama bu gidişle çekimler bir hayli aksayacak gibi duruyor.