Suicide Squad filminin yönetmeni James Gunn, Peacemaker dizisinden sonra yeni spin-off projeleri için çalıştığını doğruladı. Bir hayranı Gunn’a Twitter üzerinden başka spin-off’lar düşünüp düşünmediği yönünde sorusunu iletirken, beklenmedik biçimde bu soru cevap buldu ve yönetmen herkesi heyecanlandıran o cevabı verdi! İşte detaylar…

Super, Guardians of the Galaxy ve Suicide Squad gibi birbirinden başarılı süper kahraman filmlerine imza atan deneyimli yönetmen James Gunn, şu sıralar John Cena’nın İntihar Timi’nde canlandırdığı anti kahramanı dizi haline getiriyor. Peacemaker dizisi HBO Max platformunda gelecek serinin ilk spin-off’u olurken, Gunn’dan yeni yan uyarlamaların da müjdesi geldi.

Sevilen yönetmen James Gunn dün Peacemaker dizi setinde olduğuna ilişkin kişisel Twitter hesabından bir gönderi yayınlamıştı. Bu gönderinin hemen altına bir hayranından, “Daha fazla Suicide Squad spin-off projesi yapma konusunda fikriniz var mı?” şeklinde bir soru yöneltildi. Gunn’dan gelen yanıt ise oldukça kısa olmakla birlikte sevenlerini heyecanlandırmaya fazlasıyla yetti: “Evet.”

Yes — James Gunn (@JamesGunn) January 30, 2021

Bilindiği üzere Warner Bros. şirketi İntihar Timi serisine oldukça güveniyor ve haliyle pek çok yatırımda bulunuyor. 2017 yılında vizyona giren film izleyici ve eleştirmenlerden oldukça negatif yorumlar toplamasına rağmen yapım şirketi yeni bir film için onay vermişti. Bu doğrultuda ilerleyen aylarda The Suicide Squad isimli serinin devam filminin geleceği bilinmekte. Ama James Gunn’ın yanıtından anladığımız kadarıyla ilerleyen dönemlerde filmin daha fazla yan dizisi ya da solo filmleriyle karşılaşmamız epey olası…