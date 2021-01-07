DC Sinematik Evreni’nin yeni filmi The Suicide Squad 18 yaş sınırı ile vizyona girecek. Margot Robbie’nin başrolünde oynadığı film için bu üzücü haberi yönetmen James Gunn duyurdu! Beklenen süper kahraman temalı yapımın Ağustos ayında gösterime girmesi planlanıyor. İşte ayrıntılar…

Harley Quinn, Joker, Rick Flag, Deadshot, Enchantress ve daha pek çok önemli DC çizgi roman karakterini tek bir filme sığdıran Suicide Squad 2016 yılında David Ayer imzasıyla vizyona girmişti. Açıkçası sinema izleyicisi tarafından pek de yeterli bulunamayan bu yapım, eleştirmenlerden olumsuz not almış ve pek çok insan adına hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak yapımcılar durmadı ve şimdi daha kaliteli bir filmle seriyi toparlamayı umuyor!

Bugün Suicide Squad 2 yönetmeni James Gunn, yaptığı sosyal medya paylaşımında filmin +18 ibaresi altında vizyona gireceğini açıkladı. Pek çok DC hayranı bu habere üzüldü; zira serinin hayranlarının önemli bir çoğunluğu genç bir kitleden oluşuyordu. Ancak filmin yaş sınırlamasıyla beyazperde ekranlarına gelmesi, bolca kan ve şiddet içeren çizgi romanlara sadık kalındığının; dolayısıyla ortaya iyi bir uyarlama çıkacağının da müjdesi olarak değerlendiriliyor.

Suicide Squad’ın Yeni Filmi Ne Zaman Çıkacak?

The Suicide Squad adıyla gelen yeni film, yine çok güçlü isimleri bir araya getiriyor. Margot Robbie‘nin Harley Quinn karakterine hayat vereceği yapımda Pete Davidson, John Cena, Jared Leto, Idris Elba, Sylvester Stallone gibi ünlü yıldızlar mevcut. Süper kötülerin bir sonraki macerası 4 Ağustos 2021 tarihinde sinema salonlarına ulaşacak.