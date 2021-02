The Simpsons dizisi senaristlerinden Marc Wilmore COVID-19 nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yazarlık yapan isim, açıklanan bilgilere göre son yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. İşte detaylar…

Şimdiye kadar on kez Primetime Emmy Ödülü yarışmasında aday olarak gösterilen ünlü televizyon yapımcısı, yazar ve komedyen Marc Wilmore‘un 57 yaşında Koronavirüsü nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Şimdiye kadar The Simpsons başta olmak üzere In Living Color ve F Is For Family gibi yapımlarda görev alan ünlü yazarın ölüm haberi, kendisi gibi televizyoncu olan ağabeyi Larry Wilmore tarafından Twitter üzerinden duygu dolu bir mesajla açıklandı.

Nightly Show programının sunucusu ve The Bernie Mac Show‘un yaratıcısı olan Larry Wilmore, kardeşi Marc’ın ölüm haberini paylaştığı siyah beyaz bir fotoğraf ile beraber duyurdu: “Tatlı kardeşim Marc Edward Wilmore, dün gece COVID-19 ve ona yıllardır acı çektiren diğer hastalıklarla savaşırken öldü. Kardeşim sen tanıdığım en nazik, en komik insandın. Seni seviyorum küçük kardeşim…”

Marc Wilmore Kimdir?

4 Mayıs 1963 yılında dünyaya gözlerini açan Marc Wilmore, görkemli kariyerine ilk defa 90’lı yılların başında sevilen komedi dizisi In Living Color ile başladı. İlerleyen yıllarda The Tonight Show With Jay Leno programına yazar olarak girmesiyle ününe ün katan isim, stop-motion sitcom dizisi olan The PJs yapımını yazmaya başladı. Asıl şöhretini The Simpsons ile yakalayan komedi yazarı, son olarak Netflix‘in sevilen animasyonu F Is for Family‘de yazar ve yönetici yapımcı olarak görev aldı.