Bugün düzenlenen Disney Investor Day sunumunda Lucasfilm şirketi başkanı Kathleen Kenndedy, The Mandalorian 3. sezon çıkış tarihi ile ilgili açıklama getirdi. Yapılan açıklamaya göre dizinin 2. sezonu bittikten neredeyse bir yıl sonra yeni bölümler Noel 2021’de gelmeye başlayacak. Tam anlamıyla sezon başlangıcı ise 2022 yılını bulacak gibi gözüküyor.

Etkileyici dövüş sahneleri, ilginç canavarları, Baby Yoda karakteri ve daha pek çoğuyla şimdiden bir efsane haline gelen The Mandalorian dizisi, belki de dayandığı orijinal hikayesi olan Star Wars serisi kadar izleyenlerin kalbinde yer etmeyi başardı. En azından şu anda ikinci sezonun gidişatı durumu bu şekilde gösteriyor. Fakat seyircileri üçüncü sezonda nelerin beklediği henüz küçük bir sır.

Boba Fett karakterinin maskesini düşürmesi, Ahsoka Tano‘nun canlı aksiyonu ve Bo-Katan‘ın görünümü ikinci sezona kadar izleyicileri tatmin eden bazı Star Wars ilkleri olmuştu. The Mandalorian’ın ara vermeden her yıla bir sezon sığdırarak devam edecek olması da hayranları heyecanlandıran bir süreklilik yarattı. Yeni Yıldız Savaşları filmlerine gelen kötü yorumların aksine izleyenler belki de ilk defa son dönemlerde franchase‘ın bir parçasında çoğunlukla olumlu görüşlerle hemfikir oldular.

The Mandalorian 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

The Mandalorian’ın 2. sezonu bitmeye bir hafta kalmışken, yeni bölümün yarın, sezon finali bölümünün ise 18 Aralık’ta çıkacağı açıklandı. Etkinlikteki asıl sürpriz açıklamaysa 3. sezon ile 2021 Noel’inde karşılaşacağımız oldu.