Oyun dünyası gündemi düşen The Last of Us Remake PS5 sürümü birçok oyuncuyu sevindirirken diğerlerini de oldukça kızdırmış durumda.

Oyuncu tarafı The Last of Us Remake sürümü yerine PlayStation içerisinde oldukça sevilen God of War 2 ve 3 serilerinin Remake’inin yapılmadığından şikayetçi.

Tüm olaylar sadece bununla da kalmıyor. Sony ve oyunun Remake’ini yapanlar arasında da bir anlaşamama durumu yaşanmış.

The Last of Us Remake projesi için Sony küçük bir grubu yetkilendirmiş ve gereken finansal gideri de karşılayacağı belirtilmiş. Fakat bu kritik dönemde iki taraf arasında hararetli anlaşmazlıklar oluşmuş ve Sony tarafı oyunun bizzat geliştiricisi olan Naughty Dog şirketinden bu Remake sürümünün geliştirilmesi istenmiş.

The Last of Us PS5 Remake Sürümü Hakkında Pek Detay Bilinmiyor

Tartışmalar sonrası Sony cephesi ekibe dahil ettiği Naughty Dog çalışanlarını diğer ekipten daha çok finansal destek sağladığı için yine kriz yaşanmış. Remake sürümü olduğu için asıl geliştirici grup olan Naughty Dog çalışanlarının gözde kesim olması diğer ekibi oldukça sinirlendirmiş. Olaylar bununla da kalmayıp Sony Visual Arts Services Group yöneticisi olan Micheal Mumbauer görevinden ayrılmış

Kaynak Blomberg yaşanan bu tartışmaların geçen sene sonuna dek sürdüğünü ve Mumbauer’in görevinden ayrılmasının tartışmaları durdurduğunu aktarıyor. Tüm bu sorunların kaynağı olan The Last of Us oyunu hakkında bunlar dışında hiçbir detay verilmemesi oyun severleri oldukça üzmüş durumda.

Sony’nin bu garip polemikleri sonrasında bazı kesim tarafından hala God of War serisinin Remake ya da Remaster sürümleri bekleniyor.