Naughty Dog’un yapımcılığını üstlendiği ve sadece Sony PlayStation konsollarına özel olarak geliştirilen The Last of Us II oyunu büyük başarılar yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde serinin ilk oyunu için PS5 Remake versiyonu gündeme gelmişti.

Bilindiği üzere 2020 yılına çıkışını yapan The Last of Us II, geçtiğimiz aylarda büyük bir DLC yaması ve Online mod dedikodular ile oyuncuları oldukça sevindirmişti.

DLC ve çevrim içi yamaları sonrasında uzun bir süre boyunca hiçbir açıklama yapmayan yapımcı şirket olan Naughty Dog, dedikoduların doğru olduğunu ve bu yamalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

DLC yaması hakkında kötü haber paylaşıldı. Naughty Dog Kreatif Direktör ve Başkan Yardımcısı Neil Druckmann, yeni bir DLC yama planının olmadığı belirterek oyuculara üzücü haberi verdi.

The Last of Us II DLC’si Uzun Bir Süreliğine Ertelendi

Naughty Dog bildiğiniz gibi serinin ilk oyunu için hali hazırda Remake çalışmalarını sürdürüyor. Oyunun ikinci serisi için çevrim içi, çok oyunculu bir mod üzerinde de çalışan geliştirici DLC ihtimallerini şimdilik ertelemiş olabilir.

Oyuncuları oldukça üzen bu DLC açıklamasının hale ihtimaller dahilinde olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Naughty Dog ve Sony, The Last of Us Remake haberleri ile oldukça eleştirilmişti fakat DLC geçişmesi ile geliştirici daha da nefret söylemlerinin odağı oldu.