Bucky Barnes ve Sam Wilson karakterlerini konu alan Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için yeni fragman paylaşıldı. Disney+ platformunda gösterilecek dizi 19 Mart’ta izleyicisine kavuşacak. İşte detaylar…

Çok sayıda Marvel dizi ve filmi ile ses getiren yapımlara imza atmaya hazırlanan Disney Plus platformu şimdi Bucky Barnes ve Sam Wilson adlı çizgi roman karakterinin hikayesini anlatan yeni dizileriyle gözleri üzerinde topladı. Çok yakında ekranlara gelecek The Falcon and the Winter Soldier dizisi için şimdi Super Bowl özel fragmanı yayınlandı. Amerika’nın en popüler spor müsabakalarından biri olan bu turnuva esnasında birçok yapım, etkinliğe özel fragmanlarıyla uzun süredir gelenek olduğu üzere hayranlarının nabzını yokluyor.

İlk defa geçtiğimiz yıl Disney‘in Yatırımcılar Günü programı kapsamında duyurulan The Falcon and the Winter Soldier’ın konusu Avengers: Endgame‘in sonunda Kaptan Amerika kılığına girdikten sonra Sam Wilson ve Bucky Barnes‘ın birlikte atıldıkları aksiyon dolu macerayı anlatıyor. Her bölümü yaklaşık 45 dakika uzunluğunda olacak dizi 150 milyon dolarlık devasa bir bütçeyle hazırlanırken, süper kahraman temalı bilim kurgu yapımının Malcolm Spellman tarafından yaratıldığı biliniyor.

Merakla beklenen dizide Sam Wilson (Falcon) karakterine Anthony Mackie ve Bucky Barnes (Winder Soldier) karakterineyse Sebastian Stan hayat veriyor. Aynı zamanda dizide Daniel Brühl, Emily VanCamp ve Wyatt Russel gibi yıldızlar kadroyu renklendiriyor.

The Falcon and the Winter Soldier çıkış tarihi itibariyle WandaVision dizisi bittikten hemen sonra, yani 19 Mart’ta Disney+ ağında yayınlanacak.