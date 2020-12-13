PlayStation Blog üzerinde paylaşılan son resmi bilgilere göre, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği The Elder Scrolls 6, PS5 tarafından desteklenecek. Yakın bir zaman önce Microsoft tarafından satın alınan Bethesda şirketinin geliştirdiği oyun, ilk tahminlere göre Xbox Exclusive yapımı olarak çıkacaktı. Zira şirketten oyunun PlayStation’a geleceğine dair elde hiçbir veri yoktu. Şimdiyse birtakım ipuçları göründü!

Pek çok Microsoft oyunu PlayStation platformlarına gelmemesiyle konsol oyuncularının canını sıkmaktadır. The Elder Scrolls serisinin son oyunu için de aynı şey bekleniyor, PS4 ve PS5’e gelmeyeceği düşünülüyordu. Fakat anlaşılan o ki Bethesda, Microsoft’la bazı büyük oyunlarını diğer konsollara da yaymak için bir anlaşma yaptı. Ancak yine de Bethesda’nın yorumlarına göre oyun Xbox’a özel olmasa bile, en iyi performansı Xbox’ta verecek. Bununla beraber Xbox konsollarında bazı özel sürümler yayınlanacağı da iddia edilmekte.

The Elder Scrolls VI Ne Zaman Çıkacak?

Konuya ilişkin Microsoft, Sony ve Bethesda şirketlerinden hiçbir ses seda çıkmasa da Elder Scrolls hayranları oyunun PlayStation 5’e geleceğinden oldukça ümitli. İlk defa 2018 yılında adını duyduğumuz yeni oyun, şirket tarafından kesin bir çıkış tarihi almadı. The Elder Scrolls 6 yüksek ihtimalle 2021 yılı içerisinde duyurulacak olsa da yapımcılar şu an için herhangi bir duyuru yapmaktan geri kaçıyor.

Peki ya sizce The Elder Scrolls 6 PlayStation 5 desteği verecek mi? Fikirlerinizi bizimle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!