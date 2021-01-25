Ünlü elektrikli araba şirketi Tesla, bir çalışanına veri çaldığı iddiasıyla dava açtı. İşe girdikten üç gün sonra şirketin bir dolu önemli dosyasını kişisel Dropbox hesabına sakladığı söylenen yazılım mühendisi Alex Khatilov, 26 bin veriyi çalmakla suçlanıyor. İşte detaylar…

Elon Musk‘ın sahibi olduğu Amerika menşeli elektrikli araç ve temiz enerji şirketi Tesla, bir personeli ile mahkemelik oldu. Alex Khatilov isimli yazılım mühendisi, Tesla’da işe başlamasından üç gün sonra, Tesla’nın işlerine zarar verdiği gerekçesiyle dava edildi. İddialara göre mühendis, şirketin temel işlerini otomatikleştirmek için geliştirdiği Warp Drive yazılımıyla ilgili 26 bin dosyayı indirmekle yargılanacak.

“Dosyaları Yanlışlıkla Dropbox’a Yükledim,” Dedi

28 Aralık 2020 tarihinde Kalite Güvence departmanında Tesla’da çalışmaya başlayan Khatilov; şirkete çevre, sağlık ve güvenlik konularında iş süreçlerini hızlandırmak için yazılım geliştirmek üzere katılmıştı. Fakat iddialar öyle gösteriyor ki genç yazılımcı, Tesla’nın birtakım hassas dosyalarını kişisel Dropbox hesabına gizli bir şekilde yükledi. Khatilov’un konuya ilişkin savunması, “Dosyaları içeren bir klasörün yedek kopyasını oluşturmaya çalışıyordum. Fakat yanlışlıkla bu dosyaları Dropbox’a yükledim. Ayrıca orada 26.000 dosya olduğunu bilmiyordum,” yönünde oldu.

Tesla Inc. elbette tüm bu iddiaların bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Khatilov’un kopyaladığı dosyaların kendi iş sorumluluğuyla hiçbir alakası olmadığını beyan eden şirket, ayrıca yazılımcının davadan hemen önce dosyaları ve delilleri yok etmeye çalıştığını tespit ettiklerini de mahkemeye taşıdı.