Tesla, bugünlerde şok bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, üretici firmalarındaki bir mühendisin şirket yazılımını çaldığı şüphesi ile çalkalanıyor. Olayın detaylarında ise ilgili mühendisin yazılım hırsızlığını şirkette işe başladıktan çok kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği ile ilgili bilgiler mevcut.

Peki Tesla’da ortaya çıkan bu yazılım hırsızlığı şirkete ne gibi etkilere yol açabilir? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar..

Tesla Şirketinin Warp Drive Yazılımı Çalındı!

Aralık ayının son günlerinde Tesla’da işe başlayan mühendislerden Alex Khatilov’un şirket içerisinde satın alma ve sistem otomatikleştirmeler için kullanılan Warp Drive adlı yazılımı çaldığı iddiasıyla hakkında dava açıldı. İlgili mühendisin kişisel olarak kullandığı Dropbox hesabında bu bilgilerin kopyalarını da bulundurduğu öne sürüldü.

Tesla Motors üretici firması aynı zamanda mühendisi eylemlerini saklamakla da suçladı. Soruşturma esnasında Khatilov’un sadece kişisel dosyalarını Dropbox üzerine aktardığını söylediğini ancak ilgili hesapta şirket dosyaları da bulununca bu dosyaları orada unuttuğunu belirtmesi bazı çelişkilere neden oldu.

Bu hırsızlık iddiasının ardında başka şirketlerin veya kişilerin de olup olmadığı şimdilik sırlarla dolu. Tesla tarafından bu yönde henüz bir açıklama yapılmadı ancak ilgili mühendisin bugüne kadar şirketten hangi bilgileri aldığının bile henüz tam olarak bilinmediği ve Tesla yazılım içeriğini paylaşıp paylaşmadığı konusunda da belirsizliğin sürdüğü dillendiriliyor.