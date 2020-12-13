Tesla Model S ve Model X, markanın en çok tutan araçlarından ikisi olarak biliniyor. Her iki araçta dünyada en çok satan elektrikli modeller arasında yer alıyor. Tabii ki değişim kaçınılmaz ve belli aralıklarla bu modeller de değiştiriliyor, yenileniyor.

Tesla tarafından atılan son adım, o değişimin çok yakın olduğunu ortaya çıkarmış durumda. Tesla’nın kararına göre 24 Aralık tarihinden itibaren 11 Ocak tarihine kadar araçların üretimi durdurulacak.

Tesla Model S ve Model X Tasarım Değişikliğine mi Gidecek?

Markaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre böyle bir adım atılmasının nedeni araçlarda tasarım değişikliğinin uygulanacak olması. Tasarım değişikliği kararlaştırıldıktan sonra 11 Ocak tarihinde yeniden üretim başlayacak.

Bir yandan ise markanın vergiden kaçmak için böyle bir yol tercih ettiğini de söyleyenler var. Tabii ki hangisi doğru bilmek oldukça zor ama bir değişimi zaten beklediğimiz için daha ağır basan taraf araçların tasarımının değiştirilecek olması.

Bakalım Tesla bu konuda nasıl açıklamalar yapacak? Marka şu an için iddialar için sessiz kalmayı tercih etmiş durumda.