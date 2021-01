Elon Musk tarafından kurulan elektrikli otomobil şirketi Tesla oldukça kapsamlı bir rapor yayımladı. Paylaşılan raporda Tesla’nın 2020 yılı içerisinde pandemi koşullarına rağmen yarım milyon araba sattığı öğrenildi. İşte detaylar…

Elektrikli araç pazarının en önde gelen markalarından biri olan Tesla 2020 yılı verilerini müşterileri ile paylaştı. Pandemi şartları içerisinde pek çok büyük şirket düşük satışlar elde ederken Tesla’nın buna rağmen yine de hatırı sayılır bir başarı grafiği çizdiği ortaya çıktı. COVID-19 salgınına rağmen firmanın yarım milyona yakın araba sattığı aktarıldı. Geçtiğimiz sene tam 509.737 adet otomobil üreten şirket bunlardan 499.550 tanesini sahiplerine teslim etti. Ancak yine de firmanın daha fazla satış yaptığı, bazılarının henüz resmi evrak işlemlerinin tamamlanmadığı eklendi.

In 2020, we produced and delivered half a million cars. Huge thanks to all those who made this possible.https://t.co/q43vz6RMhd

— Tesla (@Tesla) January 2, 2021