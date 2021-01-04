Elon Musk tarafından kurulan elektrikli otomobil şirketi Tesla oldukça kapsamlı bir rapor yayımladı. Paylaşılan raporda Tesla’nın 2020 yılı içerisinde pandemi koşullarına rağmen yarım milyon araba sattığı öğrenildi. İşte detaylar…

Elektrikli araç pazarının en önde gelen markalarından biri olan Tesla 2020 yılı verilerini müşterileri ile paylaştı. Pandemi şartları içerisinde pek çok büyük şirket düşük satışlar elde ederken Tesla’nın buna rağmen yine de hatırı sayılır bir başarı grafiği çizdiği ortaya çıktı. COVID-19 salgınına rağmen firmanın yarım milyona yakın araba sattığı aktarıldı. Geçtiğimiz sene tam 509.737 adet otomobil üreten şirket bunlardan 499.550 tanesini sahiplerine teslim etti. Ancak yine de firmanın daha fazla satış yaptığı, bazılarının henüz resmi evrak işlemlerinin tamamlanmadığı eklendi.

In 2020, we produced and delivered half a million cars. Huge thanks to all those who made this possible.https://t.co/q43vz6RMhd — Tesla (@Tesla) January 2, 2021

Salgın koşullarında beklenildiği gibi fabrikaların kapanması ve iş gücünün azaltılması nedeniyle sabit bir satış çizgisi sürdüremeyen Tesla şirketi, yıl boyunca satışlarının tamamını ayrıntılı bir biçimde listeledi. 2020’nin ilk çeyreğinde firma 102.672 araba üretirken bunlardan yalnızca 88.400 birimini satabildi. İkinci çeyrekte %20 düşüş yaşandı ve 82.272 otomobil üretildi. Satışlar ise 90.650 adete çıktı.

Yılın üçüncü çeyreğinde üretimler hızlandırılarak 145.036 birime ulaştı. Bunlardan 139.300’ü müşterilere ulaştırılırken; son çeyrekte ise %24’lük dev bir artışla 179.757 araç üretilerek 180.570 birimi teslim edildi. Eldeki verilere göre tahminler şirketin 2021 yılında bir milyon otomobil satabileceğini düşünüyor. Zira pek çok insan elektrikli araçlara yönelmeye başladı bile. Ayrıca salgın koşullarının bir nebze olsun hafiflemesi ve aşı kullanımın yaygınlaştırılmaya başlanmasıyla daha Tesla’nın da diğer şirketler gibi yükselişe geçebileceği öngörülüyor.