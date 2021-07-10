Kullanıcıların tepkisini çeken bir özellik de yeni Başlat Menüsü. Ortalanmış Görev çubuğu simgeleri ve Başlat Menüsü, Windows‘un daha önce hiç sahip olmadığı bir şeydir.

Ancak, kullanıcıların menünün arayüzü olan faul ağlamasının başka bir nedeni daha var. Daha spesifik olarak, Windows 11 Başlat Menüsünün Döşemelerden yoksun olması ve düzenin tamamen farklı olması gerçeğidir. Kişisel olarak, minimal tasarımı nedeniyle Başlat Menüsünü seviyorum, çünkü sabitlenmiş simgeleri gerçekten kullandığınız programlarla değiştirebilirsiniz. Tüm Uygulamalar düğmesi, akıllı telefonlarda gördüğünüz gibi, yüklü uygulamalar listesine göz atmak için bir uygulama çekmecesi gibidir.

TenStartMenuFixer, Windows 11‘de Windows 10 Başlat Menüsünü geri getirebilen ücretsiz bir programdır. Yürütülebilir dosyayı indirip çalıştırın, bir komut istemi penceresi açılacaktır. Birkaç seçenek görüntüler. Şimdilik klavyenizdeki 1 numaralı tuşa basın. Bir saniye sonra, pencerede “Düzeltme uygulanıyor. Düzeltme Başarılı” yazan bir mesaj görüntülenecektir. Pencereyi kapat. Bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmez, ancak değişikliğin geçerli olması için işletim sisteminden çıkış yapmanız ve tekrar oturum açmanız gerekir.

Artık TenStartMenuFixer, görev çubuğu simgelerinin hizalamasını değiştirmez. Ancak Başlat düğmesine tıkladığınızda, Windows 10’daki gibi soldaki menü açılır, bu biraz garip. Olduğu gibi kullanabilirsiniz, ancak Başlat düğmesini ve Görev Çubuğu simgelerini sola taşımak istiyorsanız, Windows 11‘in yardımcı olabilecek bir seçeneği vardır. Görev Çubuğuna sağ tıklayın ve Görev Çubuğu Ayarları’nı seçin. Görev Çubuğu Davranışları bölümüne gidin, listeyi genişletmek için karo düğmesine (aşağı ok) tıklayın. Görev Çubuğu Hizalaması’nın yanındaki menüyü tıklayın ve Sol’u seçin.

Hizalamayı değiştirseniz de değiştirmeseniz de TenStartMenuFixer’ın Başlat Menüsü tasarımının yerini aldığını göreceksiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, Canlı Döşemeler de dahil olmak üzere Başlat Menüsü Döşemeleri de çalışır. Bu nedenle Windows 11‘de kaldırılmamışlardır. Tıpkı işletim sisteminin önceki sürümünde olduğu gibi, uygulamaları Başlat Menüsüne sabitleyebilir, sabitlemelerini kaldırabilir, klasörler oluşturabilirsiniz, vb. Menü ayrıca yeni yüklenen uygulamaları vurgulamak için yeni eklenen bir bölüme sahiptir. Sağ tıklama bağlam menüsü bile eski sürümün tasarımına aittir; bu, Windows 11‘de eklenen yeni seçenekleri almayacağınız anlamına gelir.

Fikrinizi değiştirir ve Windows 11 Başlat Menüsünü geri yüklemek isterseniz, tek yapmanız gereken TenStartMenuFixer’ı yeniden çalıştırmak ve 2 tuşuna basmaktır. Program, Başlat düğmesinin simgelerini veya görev çubuğu simgelerinin geri kalanını değiştirmez.

TenStartMenuFixer teknik olarak taşınabilir bir uygulamadır, ancak kayıt defterinde değişiklik yapar. Bu iyi, çünkü Windows 11 bize eski ve yeni Başlat Menüsü tasarımı arasında seçim yapma seçeneği sunmasa bile, yine de beğendiğimizi kullanabiliriz. Microsoft’un eski menüyü geri yüklenmekten kaldırmamasını umalım.