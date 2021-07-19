Tencent, İngiliz video oyun şirketi Sumo Group‘u 1.27 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Gamesindustry.biz’in bildirdiği habere göre, Çinli teknoloji devi geliştiricide zaten yüzde 8.75 hisseye sahip ve teklif, Sumo’nun mevcut değerlemesinde yüzde 43’lük bir primi temsil ediyor.

Merkezi İngiltere’nin Sheffield şehrinde bulunan Sumo’nun saygın çekirdek stüdyosu Sumo Digital, oyun dünyasının en büyük isimlerinin birçoğu için sözleşme çalışmaları yürütmüştür. Sony’nin PlayStation 5 lansman başlığı Sackboy: A Big Adventure’ı geliştirdi ve Xbox konsolları ve PC için Microsoft’un Crackdown 3’ünün arkasındaki ana stüdyoydu. 2017’de Sumo, orijinal IP’ye ilk girişi olan Snake Pass’i birden fazla platform için yayınladı.

Sumo CEO’su Carl Cavers yaptığı açıklamada, “Sumo’nun bu işte çalışan üç kurucusu, Paul Porter, Darren Mills ve ben yaptığımız işe tutkuyla bağlıyız ve rollerimizi sürdürmeye tamamen kararlıyız” diyor. “Tencent ile çalışma fırsatı, kaçıramayacağımız bir fırsat. Sumo’ya başka bir boyut getirecek ve daha önce erişilemeyen şekillerde bu muhteşem sektöre damgamızı gerçekten vurmamız için fırsatlar sunacak.”

Cavers, Tencent’in Sumo’nun müşteri çalışmasını ve kendi orijinal IP’sini “destekleme taahhüdünü gösterdiğini”, bu nedenle işlerin çok hızlı değişmesinin olası olmadığını söyledi. Ancak satın alma, Epic, Riot, Activision ve Ubisoft gibi şirketlere yapılan önemli yatırımların ardından Tencent’e uluslararası oyun endüstrisinde bir başka dayanak noktası sağlıyor.

Tencent’in baş strateji sorumlusu, “Tencent, uzmanlığını ve kaynaklarını hem İngiltere’de hem de yurtdışında Sumo’nun büyümesini hızlandırmak, Sumo’yu birinci sınıf yaratıcı yetenekler için pazarda ve İngiltere’yi oyun inovasyonu için bir merkez olarak desteklemek için getirmeyi planlıyor” diyor. James Mitchell. “Önerilen işlemin tüm paydaşlara fayda sağladığına, gelecek için Sumo işini geliştirirken Sumo hissedarları için zorlayıcı bir değer sunduğuna inanıyoruz.”

Bu, bu yıl bir İngiliz oyun geliştiricisinin dahil olduğu ikinci milyar dolarlık anlaşma olacak – EA, yarış oyunu uzmanları Codemasters’ı benzer bir fiyata satın almayı Şubat ayında tamamladı.