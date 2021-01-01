Tencent Games ve Huawei şirketleri arasında gelişen kriz büyüyor! Her ikisi de Çin merkezli olan şirketler gelir dağılımı konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşamakta. Bu sebeple Huawei’in uygulama mağazası, bu sabah Tencent’in oyunlarını platformdan kaldırmaya karar verdi. Tencent’ten gelen açıklamalar bu iddiaları doğruladı. İşte haberin detayları…

Dünyanın en büyük oyun geliştiricileri arasında kabul edilen ve aynı zaman mali açıdan da en değerli şirketlerden biri olan Tencent, Huawei ile gelir paylaşımı konusunda bir türlü anlaşmaya varamadı. Bu sabah erken saatlerde Tencent’in tüm oyunları Huawei’nin uygulama mağazası olan AppGallery üzerinden kaldırılırken, bu haber Tencent’ten de doğrulandı.

Tencent, Huawei kullanıcıları için üzücü olan bu haberi şu cümleler ile paylaştı: “Huawei firmasının mobil oyun platformunun, hazırladığımız Mobil Oyun Promosyonu Proje Sözleşmesi anlaşmamızı planlandığı şekilde yenilememesi üzerine Tencent’in oyunları bu sabah saatlerinde uygulama mağazasından aniden kaldırıldı.”

Çin’in Apple‘ı olarak anılan Huawei şirketi oradaki pazar payında oldukça önemli bir kullanım oranına sahip. Çin’deki akıllı telefon pazarının %41’den fazlasını ve küresel pazarın ise yaklaşık olarak %15’ini elinde barındıran şirket şimdi Tencent ile karşı karşıya geldi. Her iki şirket de bu kararın sebeplerine ilişkin detaylı bir açıklama yayınlamasa da mevcut problemin Huawei’den kaynaklandığı ileri sürülüyor. İddialara göre Huawei’in talebi, Tencent’in kazandığı gelirden %50’lik bir kesin almakta ısrar etmesi olarak öne sürüldü.