WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası nedeniyle dünya çapında pek çok kullanıcı Signal ve Telegram kullanmaya başladı. Dolayısıyla her iki uygulama da resmen kullanıcı akınına uğramış durumda! Ancak yeni kullanıcılar geldikçe, var olan kişilerin canını sıkacak rahatsız edici bir özellik platformlarda mevcut: Push bildirimleri…

Güncellenen yeni gizlilik politikaları nedeniyle WhatsApp son günlerde büyük bir düşüş ile karşı karşıya kaldı. Şubat ayına kadar WhatsApp’ın güncellemesini onaylamayan kullanıcıların hesaplarının kapatılacağı açıklanırken; güncellemeyle birlikte artık kullanıcıların verilerinin Facebook şirketiyle paylaşılacağı öğrenilmişti. Sosyal medya üzerinden çok sayıda tepkiye neden olan bu karar, elbette ki tahmin edileceği üzere kullanıcıları başka anlık mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdi.

WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulaması Telegram bu sayede önemli bir popülarite elde ederken, sessiz sedasız büyümeye devam eden bir başka platform olan Signal aplikasyonu ise neredeyse altın çağını yaşadı. Hatta öyle ki, dünyanın en zengin insanı olarak da bilinen başarılı girişimci Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden takipçilerine Signal’i kullanmaları yönünde tavsiye verdi.

Apple App Store üzerinden en iyi ücretsiz uygulama listesinde birincilik koltuğunda oturan Signal, çok sayıda yeni kullanıcıya sahip oldu. Tabii ki aynı durum Telegram için de geçerli… Her iki platform da WhatsApp’a nazaran daha güvenilir olsa da kullanıcılar demode kalmış bazı özellikleri nedeniyle bir miktar rahatsız oldu. Bu rahatsızlıkların başında ise sürekli ortaya çıkan Push bildirimleri geliyor.

Telegram ve Signal’de Push Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Eğer bu platformlarda eski bir kullanıcı iseniz, rehberinizdeki her yeni kullanıcıdan bildirim almaya başlayacaksınız demektir. Signal ve Telegram’daki Push bildirimleri var olan kullanıcıları epeyce rahatsız etse de bunu hızlıca kapatmanın yolu var elbette…

Telegram uygulamasında Push bildirimlerini kapatmak için Ayarlar sayfasına girip Bildirimler ve Ses sekmesini açın. Yeni Kişi bölümünde varsayılan olarak kabul edilen seçeneği değiştirip devre dışı durumuna getirin.

Signal’de bunu yapmak için ise sol üst köşede yer alan profil resminize tıklayın. Açılan sayfadan Bildirimler seçeneğine basın ve Kişi Signal’e Katıldı düğmesini kapatın. Böylelikle iki uygulamada da artık Push bildirimini kapatmak oldukça kolay bir şekilde gerçekleşecektir!