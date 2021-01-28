Sevilen İsveçli mobilya şirketi IKEA yarın Çin’deki mağazalarında ROG marka yeni ürünler yayınlayacağını duyurdu. Beklenen ürünlerin henüz ne olacağı anlaşılmasa da büyük heyecan yarattı. İşte detaylar…

Asus firmasının alt markası olarak oyuncular için çeşitli elektronik ürünler ortaya çıkaran ROG (Republic of Gaming) geçtiğimiz yıl IKEA’ya özel ekonomik fiyat etiketine sahip bir dizi mobilya aksesuarı hazırlamıştı. Şimdi iki şirket yeniden ortak çalışma gerçekleştirerek oyun odaklı yepyeni eşyalar adına kolları sıvadı ve ilgi çekici kataloglar oluşturdu. Duyurulan bilgilere göre Çin’in Şangay kentindeki IKEA mağazalarında sergilenecek aksesuarlar yarından itibaren raflara gelmeye başlayacak.

Oyun mobilyası ve profesyonel oyuncular için çeşitli ev aletleri üretmeyi hedefleyen IKEA şirketi daha önce buna benzer bir çalışmayı Logitech ile birlikte gerçekleştirmişti. Herman Miller önderliğinde yapılan çalışmaların sonrasında şimdi şirket ROG markasıyla işbirliği yaparak kolları sıvadı. Normalde minimalist ürünleriyle ön plana çıkan mağaza, bu kez geleneksel tasarım anlayışını bozarak oyun ürünleri serisine daha görkemli görünümler kazandırmayı hedefliyor. Çevreye uyumlu ve evin dizaynına yakışacak cihazlarıyla dikkat çekecek ürünler, ilk kez yarın açıklanacak.

Şimdilik ROG’un oyun aksesuarları konusunda ne yazık ki yeterince bilgi sahibi değiliz. Tahminlere göre oyuncu sandalyesi ve masa gibi performans odaklı ürünler görebiliriz. Fakat konuya ilişkin net detaylar ancak yarın mağazaların açılmasıyla beraber ortaya çıkacak. Bu ürünlerin diğer ülkelerdeki IKEA mağazalarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.