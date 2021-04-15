CES 2021 etkinliğinde TCL 20 SE ve TCL 20 5G akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Firma şimdi de üç farklı model tanıtmış durumda.

Orta seviye akıllı telefon modelleri ile bilinen TCL, TCL 20L, TCL 20L Plus ve TCL 20 Pro modellerini tanıttı. Akıllı telefon modelleri fiyat performans oranı oldukça yüksek modeller ve ülkemizde de satışa sunulacak.

TCL 20 L akıllı telefon modeli, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisinden gücünü alıyor. 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ve 128 GB hafıza telefon modeli, 6,67 inçlik Full HD+ 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile geliyor.

Ön tarafında 16 MP selfie kamerası ile gelen telefon arka tarafında ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP derinlik kameralarından oluşuyor. TCL 20 L akıllı telefon modeli, 5.000 mAh batarya, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvası ile geliyor.

TCL 20L Plus model ise 20L’den sadece 64 MP’lik ana kamerasında farklılık gösteriyor. Ayrıca 256 GB hafıza seçeneği ile geliyor.

Tanıtılan diğer bir akılı telefon modeli olan TCL 20 Pro 5G modeli ise ailenin en büyük ve en iddialı telefon modeli olarak bizleri karşılıyor.

6,67 inçlik FullHD+ AMOLED panel üzerine kurulan kavisli bir ekran ile gelen akıllı telefon modeli, Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alıyor.

Ön tarafında 32 MP selfie kamerası ile gelen model arka tarafta ise 48 MP ana + 16 MP ultra geniş açı + 5 MP makro + 2 MP derinlik kameralarından oluşuyor ve 4K video çekebilme özelliğine sahip. 4.500 mAh batarya kapasitesi ile gelen TCL 20 Pro 5G, 6 GB RAM ve microSD kart destekli 256 GB hafıza ile geliyor.

TCL 20 Akıllı Telefon Modelleri Ülkemizde de Satışa Sunulacak

Fiyat performans oranı yüksek olan TCL 20 ailesi 16 Nisan itibari ile İtalya ve İngiltere pazarlarında satışa çıkacak.

TCL 20L ise 229 euro, TCL 20L Plus 269 euro ve TCL 20 Pro 5G ise 549 euro‘dan başlayan fiyat etiketleri ile satışa sunulmuş durumda. Akıllı telefon modellerinin mayıs itibari ile ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.