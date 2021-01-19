Ünlü pop yıldızı Megastar Tarkan Tevetoğlu bugün Instagram hikayesi üzerinden bir Netflix belgeseli önerisi yaptı. Takipçilerine son zamanlarda çeşitli dizi-film içerikleri tavsiye eden Tarkan’ın bu defaki önerisinde sosyal medya platformlarını konu alan The Social Dilemma (Sosyal İkilem) isimli yapım vardı. İşte detaylar…

90’lı yıllarda başladığı müzik kariyerini günümüzde halen başarıyla sürdüren ve milyonlarca hayrana hitap etmeyi başaran Tarkan Tevetoğlu, son günlerde sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmaya başladı. Uzun süredir Instagram ve diğer platformlarda hesabı olan ve fakat düzenli paylaşımlar yapmayan Tarkan’ın, birkaç gün içerisinde üst üste Instagram’daki story panelinden takipçilerine dizi-film önerisi yapması gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde, Gain platformunun önde gelen orijinal içeriklerinden biri olan 10 Bin Adım dizisini takipçileriyle paylaştığı bir story’den “Harika,” mesajı altında tavsiye eden Tarkan; bu defa hem story hem de gönderi ile Netflix’in ses getiren belgeselini önerdi. Geçtiğimiz yıl platforma gelen Jeff Orlowski imzalı The Social Dilemma belgeseli, Tarkan’ın övgü dolu mesajlarıyla yeniden gündeme oturdu. Ünlü popçu yayınladığı gönderide belgeselle ilgili şu cümlelere yer verdi: