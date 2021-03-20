Bilindiği üzere 2017 de başlatılan programa 18 bin yetenek başvurmuştu. Aralarından atölyeye kabul edilen kişi sayısı ise 410 kişiydi. 3 yıl süreyle Denayap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören 410 öğrenciden 363’ü mezun olmayı başardı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında canla başla çalışan T3 Vakfı, ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşıyor.

380 eğitmenin toplam 326 saat eğitim verdi. Eğitimde, Robotik kodlamadan- tasarıma, siber güvenlikten- Nanoteknoloji’ye, Uzay Teknolojisinden- Yapay Zekaya, Mobil uygulamadan- Elektronik Programlamaya kadar bir çok teknoloji alanında eğimler verildi. T3 vakfı, Sanayi ve teknoloji alanında yerli ve milli olma yolunda çabalarının meyvelerini almaya devam ediyor.

Mezun olan Teknoloji Yıldızlarından dereceye girenlere ödülleri verilirken, Vakfın mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar’da bir konuşma yaptı. Şelçuk Bayraktar‘ın açıklaması ise şu şekilde;

“Hayal ettiğimiz noktadan da çok öteye geçti bugün. Yine baktığımızda dünyaya adeta damgasını vuran TEKNOFEST gibi etkinliklerimiz oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak biz medeniyetimizden ve ülkemizden yüksek teknoloji ve bilimde muasır medeniyetler seviyesinin üstünde başarılar neden çıkmasın hedefiyle yola çıktık. ‘Pozitif bilimin, bilimsel metodolojinin kurucusu olan medeniyetimizi yine aynı noktaya getirmek için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bunun ancak toplumsal bir seferberlikle, toplumun en altından gelen dönüşümle ve dip dalgasıyla mümkün olabileceğini gördük. Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz ile temelleri iyi atılmış eğitim sistemimize destek olmayı, eksik kalan tarafları, bazı temel unsurları tamamlamaya çalıştık. Matematik, fizik gibi konuları daha somutlaştırarak, robotik kodlamalarla fiziksel fenomenler üzerinden anlatmaya, daha kolay anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Çok daha somut bir hale getirerek, merak uyandırarak, okulda gördüğü eğitimleri destekledik.”

“Bu hayatta yaptığımız her işte böyle. Riskler olabilir, bir şeyler ters gidebilir. Biz, en önemli şeyin niyet olduğuna inanıyoruz. Niyetinizin ve düsturunuzun ne olduğu, hangi etik ve ahlakla, bunun yanında hangi düsturla bunu yaptığınızdır önemli olan. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, bir takım olarak hepimiz iyi niyetle bir aradayız. Bugün baktığımızda ülkelerden bile büyük ekosisteme sahip dev teknoloji tekelleri olduğunu görüyoruz. Aslında tam tersi olması gerekirken. Peki bu durumda biz neyi hedefleyeceğiz? Muhakkak medeniyetimizin simgesi olan adalet, ahlak, merhamet değerleriyle harmanlanan kocaman bir ailenin bir parçası olarak bunu gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de 30 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerine ev sahipliği yapıyor.