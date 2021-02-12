Tencent Games bugün Super Mario tasarımlı Nintendo Switch el konsolunu piyasaya sürdü. Şimdilik yalnızca Çin pazarı için sınırlı sayıda üretilen oyun konsolunun yakında diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor. İşte detaylar…

Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce Çin pazarına Nintendo Switch el konsolu makinelerini sunan Tencent Games şirketi şimdi sevilen cihazın özel bir sürümünü yayınladı. Çin’de halen daha çok popüler olan Süper Mario oyunu temasına bürünmüş konsol, sınırlı sayıda üretilerek Asya ülkesinde satışa çıktı. Şimdiye dek yaklaşık 1 milyon adet Switch’in satıldığını kayıtlarına aktaran şirket, kısıtlı sayıdaki tasarımlarıyla ilk günden epeyce rağbet gördü.

Nintendo Switch Super Mario Limited Edition olarak piyasaya sürülen özel tasarımlı el konsol cihazı şimdilik yalnızca Çin’de raflara geldi. Başta JD.com ve Tmall gibi popüler online alışveriş siteleri olmak üzere pek çok perakende satış mağazasında listelenmeye başlanan ürün yaklaşık 325 dolar karşılığında etiketlendirildi. Bu rakam güncel kur oranına göre ülkemizde ortalama 2,800 TL gibi bir meblağa tekabül ediyor.

Özelleştirilmiş sürümü ile raflara gelmeye başlayan Nintendo Switch konsolu efsane video oyunu Super Mario temasıyla mavi ve kırmızı renklere büründürüldü. Ayriyeten şirketin bir taşıma çantası ve ekran koruyucusu eklediği paket tatlı dizaynıyla gözleri üzerine çekti. Şimdilik sınırlı sayıda üretilen özel edisyonun ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de geleceği müjdelendi. Ancak şimdilik herhangi bir tarih ortalarda yok…