1985 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros. oyunu çıktığı günden itibaren oyun dünyasına damgasını vurmayı başardı ve oyuncuların en çok sevdiği oyunlardan birisi oldu. Çıkışının ardından 36 yıl geçmesine rağmen hala oynanan oyunlar arasında yer alan Super Mario Bros. oyunu, oyun dünyasının ölümsüz oyunlarından birisi. Oyun oynanmaya devam edilirken kırılmaz denilen rekorlar kırılmaya devam ediliyor.

Artık ikonik oyunlar arasında yer alan Super Mario Bros. oyunu, son yılların popüler trendi olan “speedrunner”ların da uğrak oyunu haline geldi. Bu oyunu en hızlı şekilde bitirmeye çalışan speedrunnerlar, Super Mario Bros. oyununun tamamını 5 dakikanın altında bir sürede bitirmeyi başardı. Bu sürenin geliştirilmesi imkansız olarak görülürken bir oyuncu bu rekoru geliştirmeyi başardı.

Super Mario Bros. Rekoru Kırıldı

Nintendo Entertainment System Classic oyun konsolunun sevilen oyunlarının başında yer alan Super Mario Bros. oyununda rekor kırmak isteyen Niftski, canlı yayını esnasında bu rekoru kırmayı başardı. Aşağıdaki videodan tekrarını izleyebileceğiniz speedrunda oyun sadece 4 dakika 54 saniye 948 milisaniyede tamamlandı. Oyunun bir önceki rekoru ise yıle Niftski tarafından kırılan 4 dakika 55 saniye idi. Rekor bu sayede 282 milisaniye geliştirilmiş oldu.

Kırılan yeni rekor, diğer oyunları da görebileceğiniz “Any%” kategorisinde listelendi ve rekor bu sayede tescillenmiş oldu. Speedrun topluluğu tarafından 4 dakika 55 saniyenin altında bir süre imkansız olarak görünüyordu ancak bunun doğru olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Niftski ise bu süreyi daha da geliştireceğini ve bu rekorda durmayı planlamadığını açıkladı.