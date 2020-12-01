Google’ın 2018 yılında hayata geçirdiği oyun akış hizmeti Stadia, şimdi Super Bomberman R Online adlı oyunu ücretsiz olarak kullanıma sundu. 2017’de Nintendo Switch el konsolu için özel olarak yayınlanan oyun, hiçbir ödeme yapma zorunluluğu olmadan Stadia’ya geldi. Platform daha önce bedava oyun seçeneğini yalnızca Destiny 2 yapımı için sunmuştu. Nihayet Destiny’e alternatif olarak abonelik gerektirmeyen bir yeni seçenek daha geldi.

Çoklu oyuncu seçeneği ile karantina günlerinde arkadaşlarınızla bir parti oyunu oynamak istiyorsanız Stadia tam da sizin için yeni bir oyun ekledi. Android ve Google Chrome internet tarayıcısı üzerinden Stadia’da ücretsiz bir abonelik başlatarak hemen eğlencenin doruklarına çıkabilir ve sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirmeye başlayabilirsiniz!

Stadia’ya özel bedava olarak yayınlanan Super Bomberman R Online oyunu battle royale oyunları sevenler için müthiş bir alternatif haline geldi. Her maç öncesinde otomatik olarak bir alana yerleştirileceğiniz oyunda aynı bölgedeki diğer oyuncular ile savaşmak zorunda kalacağınız yapım; süre solmadan kapıları geçip görevlerinizi tamamlamanızı gerektiren müthiş bir sisteme dayanıyor.

Henüz Google Stadia aboneliği almak konusunda kararsızlık yaşıyorsanız, belki de Super Bomberman R Online ve Destiny 2 ile platform hakkında iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz. Zira sistemin nasıl çalıştığını ve abone olmaya değip değmeyeceğini de bu şekilde organik olarak test etme şansına sahipsiniz. Umuyoruz Stadia’da ilerleyen dönemlerde daha fazla ücretsiz oyun yayınlanmaya başlar ve hep birlikte platformun tadını çıkarabiliriz!