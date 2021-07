Steam, ücretsiz olarak verdiği oyunlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce de defalarca ücretsiz oyun vermiş olan oyun platformu, bu sefer hafta sonu hediyesi ile karşımıza çıktı. Özellikle de macera ve yarış oyunlarının hastası olanlar bu oyunu mutlaka indirmeli. Peki oyun kalıcı olarak mı kütüphanenizde yer alacak? Steam hafta sonu oyunu ücretsiz olarak oynayabileceğinizi belirtiyor. Üstelik bu esnada oyunu oynayıp memnun kalanlar için de indirim yapıldı. İşte bedava yapılan o oyun….

The Crew 2 Steam’da Bedava!

Açık dünya yarış oyunları arasında yer alan The Crew 2, şimdilik bedava oynanabilecek. Sonrasında ise tekrar ücretli olacak oyunu indirimli şekilde satın alabileceksiniz. Peki oyunun konusu nedir? Oyunun türü ve çok daha falzasını sizlerle paylaşıyoruz. The Crew 2, yalnızca Windows’da oynanmıyor. Ayrıca Playstation 4 ve Xbox One üzerinde de oynanmakta. Yani Steam hesabınız üzerinden konsola da bu oyunu indirebileceksiniz. Diğer yarış oyunlarının aksine bu oyunda kontrol sizin elinizde ancak mekanizmaya da hakim olabiliyorsunuz. Oyundaki detay oldukça fazla. Yarışacağınız aracı iyice inceleyebilir ve en ufak farkı bile gözlemleyebilirsiniz. Oyun bu konuda detaycı oyunculara hitap ediyor. Ancak yarış tutkusu olan herkesin en az bir defa oynaması gereken bir oyun olduğunu da belirtelim.

Hafta Sonuna Kadar Ücretsiz!

Oyunun hafta sonundan sonra tekrar ücretli olacağını unutmayın. Şimdi indirerek oynayabileceğiniz oyun, Pazartesi gününden itibaren paralı hale gelecektir. Oynamanız için oyunu satın almanız istenebilir. Oyunu yalnızca birkaç kez oynamak ve sonra silmek sizin için külfetli geliyorsa o halde indirimli haliyle satın alabilirsiniz. The Crew 2’nin %80 indirimle dilediğiniz edition sürümünü satın almanız mümkün.

The Crew 2 İndirimli Satılacak

Oyunun Standart Edition’u 225 TL yerine 45 TL’ye satılacak. Eğer Special Edition isterseniz 269 TL yerine 53,80 TL ödeyebilirsiniz. Son olarak Gold Edition 405 TL yerine yalnızca 81 TL’ye sahiplerini bulacak. Oyunun editionları normal fiyatın çok daha altına satılıyor. İlgi duymanız durumunda oyunu rahatlıkla satın alabilesiniz diye indirimli hali ile satışa sunuldu. Elbette oyun mekanizmalara olan bağlılığı nedeniyle herkese hitap etmeyecektir. Fakat belirli bir kesimin çok konuşuna gideceğini söylemeliyiz.

Oyunu Kimler Oynamalı?

Öncelikle oyunu bilgisayarı normalden bir tık daha iyi olan kullanıcılar tercih etmeli. Sistem gereksinimlerini incelediğinizde ne söylemek istediğimizi iyi anlayacaksınız. Daha sonra ise araçların mekaniğine ilgi duyan ve onlarla ilgili geliştirmeler yapmak isteyecek kullanıcılar oyunu indirebilir. Dahası, yarış tutkunu olmanız bu oyunu çok sevmenize yol açacak. Oyunla ilgili aklımıza gelenler şimdilik bunlar. Epic Games, Steam ve Origin gibi oyun platformlarının ücretsiz verdiği oyunları öğrenmek isterseniz sitemizi düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz.