Video oyunlar için dijital dağıtım platformu Steam, dün akşam tüm zamanların en aktif gününü geçirdi! Steam’de aynı anda toplamda 24 milyonu aşkın aktif oyuncu eşzamanlı bir şekilde oyun oynamak ile meşguldü. Benzer bir rakamı yine geçtiğimiz aylarda elde eden uygulama, şimdi çıtayı biraz daha yükseltti!

Valve şirketi tarafından yürütülen Steam platformu aynı anda oyun oynayan kullanıcı rekorunu bu yılın başlarında 18,5 milyona taşımıştı. Eldeki bu devasa rekoru pandeminin yoğun olduğu Mart ayında 20 milyon kullanıcıya yükselten platform, şimdi aynı hedefi bir kez daha kırmayı başardı. Steam’in aktif kullanıcı sayısındaki bu artış, çeşitli ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasakları veya gönüllü karantinalara yoruldu. Fakat şu da tartışılmaz bir gerçek ki, kendi pazarının lideri konumundaki servis, geniş kütüphanesi ve arşiviyle her geçen gün daha yoğun şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Steam’in sürekli halde güncellenen İstatistikler sayfasında, 12 Aralık 2020 tarihinde platforma 24,7 milyondan fazla eşzamanlı kullanıcının ziyaret ettiği öğrenildi. Ayrıca 11 Aralık’ta da platformun aynı anda 23,8 milyon misafir ağırladığı, yani rekor üstüne rekor kırılmış olduğu öğrenildi. Cyberpunk 2077, Steam’de en çok oyuncuya sahip olan oyun olurken, ikinci sırada CS: GO ve üçte ise Dota 2 yer aldı. Bunların haricinde PUBG ve Among Us gibi çoklu oyunculu yapımlar da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.