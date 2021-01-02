Popüler oyun servisi Steam, 2020 yılının en iyi oyunları raporunu yayınladı. Geçtiğimiz yılın sevilen yapımlarının karşılaştırıldığı rapor; beğeni ve konuşulma oranlarına göre iki ayrı şekilde sınıflandırıldı. Pandemi döneminde insanların eve kapanmalarıyla birlikte pek çok kişinin oyun oynama deneyimine kendilerine kaptırmalarıyla birlikte, Steam’de dopdolu bir yıl yaşandı.

2020’nin en iyi Steam oyunları listesinde ilk sırada Supergiant Games tarafından geliştirilen aksiyon temalı rol yapma oyunu Hades yer alırken, Factorio ikinci, Phasmophobia ise üçüncü sıraya konumlandı. Helltaker‘dan sonra listeye beşinci sıradan dahil olan Half-Life: Alyx ise sanal gerçeklik (VR) kaynaklı oynanışına rağmen yine de büyük bir başarı kaydetti.

Yılın en çok konuşulan oyunları arasında ise elbette tahmin edileceği üzere Cyberpunk 2077 bulunuyor. Dünyanın dört bir yerinden milyonlarca insanın ilgi odağı haline gelen bilim kurgu oyunu; çıkışı için gelen erteleme haberleri, çıktıktan sonra yaşanan sayısız bug sorunu ve diğer tartışmalarıyla oyuncuların dilinden düşmedi.

2020 Yılının En İyi 15 Oyunu (Steam)

Hades Factorio Phasmophobia Helltaker Half-Life: Alyx The Henry Stickmin Collection Risk of Rain 2 Deep Rock Galactic Persona 4 Golden Satisfactory Townscaper Ultrakill Senren Banka There is No Game: Wrong Dimension Ori and the Will of the Wisps

2020 Yılının En Çok İncelenen 15 Oyunu (Steam)

Cyberpunk 2077 Fall Guys Ultimate Knockout Phasmophobia Mount and Blade II: Bannerlord Risk of Rain 2 Hades Factorio Apex Legends Doom Eternal Helltaker Sea of Thieves Grand Theft Auto IV: The Complete Edition Squad Deep Rock Galactic Borderlands 3

Peki ya sizin bu yıl en sevdiğiniz ve konuştuğunuz oyun hangisiydi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.