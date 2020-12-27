Valve şirketi Steam’de 2020 yılında en çok para kazanan ve oynanan video oyunları duyurudu! Listede yer alan oyunlar genel itibariyle oyuncuları şaşırtmasa da bu yılın en popüler yapımı Dota 2 seçildi. İşte listenin tüm detayları…

2020 yılının bitmesi artık birkaç gün kala şirketler yıllık raporlarını kullanıcıları ile paylaşmaya devam ediyor. Valve firması tarafından yönetilen Steam platformu da bu geleneğe ayak uydurarak, yılın en popüler oyunlarını listelemeye başladı. Steam’in yayınladığı raporlar kullanıcıları pek de şaşırtmadı.

Yayınlanan Steam raporu üzerinden yılın en çok para kazanan oyunu Dota 2 seçilirken, GTA Online sayesinde müthiş bir oyun içi satın alımlar portföyü yaratan Rockstar Games de listeye rahatlıkla girdi. Rockstar’ın bir başka yapımı olan Red Dead Redemption 2 de üçüncü sıradan yerini alırken; Cyberpunk 2077 ve PUBG de ilk beşe girmeyi başardı.

Bu yıl içerisinde Steam üzerinde en popüler oyun ise yine Dota 2 seçilirken, ilk beş arasına meşhur parti oyunu Among Us’ın girmesi özellikle de indie geliştiriciler arasında sevinç aşıladı. İki yıl önce çıkmasına rağmen pandemi ile birlikte asıl büyümesini gerçekleştiren yapım, Steam’de en sevilenler arasında girdi.

Steam’de En Çok Para Kazanan Oyunlar (2020)

Dota 2 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Playerunknown’s Battlegrounds Doom Eternal Monster Hunter World Rainbow Six: Siege Destiny 2 Fall Guys: Ultimate Knockout Counter-Strike: Global Offensive Among Us

Steam’de En Çok Oynanan Oyunlar (2020)