Yıl sonuna doğru açıklanan Steam yarışmaları, 2020 yılında da boş geçilmedi. Önce kış indirimleri şimdi ise yılın oyunu adayları için duyuru yapıldı. Steam 2020 Yılın Oyunu adaylarının açıklandığı listeye baktığımız zaman ise çok iddialı yapımları görüyoruz.

Yılın sonuna damga vuran yapımlardan çok, yıl içerisinde çok konuşulan oyunların listede yer aldığını görmekteyiz. Tabii ki farklı kategoriler de var ve yarış farklı kategoriler için de yapılacak ama en çok dikkat çeken kategori tabii ki yılın en iyi oyununun seçileceği kısım olacak.

Steam 2020 Yılın Oyunu Aday Listesinde Hangi Oyunlar Var?

Bu bağlamda yılın oyunları için paylaşılan listeye baktığımız zaman da sürpriz olacak oyunları görüyoruz. Tabii ki şu an sadece adaylar açıklandığı için hangi oyunun daha öne çıktığını söylemek doğru değil ama başa baş gidecek bir yarış olacaktır. Adaylık için belirlenen oyunlar şöyle:

Fall Guys

Doom Eternal

Hades

Red Dead Redemption II

Death Stranding

Bu oyunların dışında yılın en yenilikçi oyunu, en iyi VR oyunu, sürekli devam ettirilen gibi farklı kategoriler de bulunuyor. Bu kategorilerde çok daha farklı oyunlar var. Bakalım oylamalar bittiği zaman ve liste açıklandığı zaman hangi kategoride hangi oyunun seçildiğini paylaşacağız. Dediğimiz gibi önce yılın oyunu seçimi önemli.