İlk olarak SpaceX uzay şirketinin başlattığı uzay interneti projesinde kapsama alanı her geçen artmaya devam ediyor. Proje içerisindeki rakipleren birisi olan Amazon da konu ile ilgili büyük çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.

SpaceX’in Falcon 9 roketleri ile fırlatılan Starlink uydularının uzaydaki sayıları artmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı yüksek performanslı uzay interneti olarak çıkılan bu yolda 99 dolar gibi yüksek bir fiyat kullanıcıların kafalarını karıştırmış durumda.

Konu hakkında çalışmalarını devam ettiren rakip şirket Amazon, gün içerisinde United Launch Alliance ile birlikte dokuz fırlatma yapmaya hazırlanıyor.

NASA ile birlikte de çalışan ULA, Atlas 5 roketleri ile Amazon Kuiper uydularını alçak menzile konumlandırmaya çalışacak. Gelen bilgiler arasında Atlas roketleri içerisindeki Kuiper uydularının sayıları belirtilmemiş durumda.

Amazon, Starlink Fiyatlandırmasına Etki Olabilir

Aktarılana göre Amazon ilk etapta 3 bin veya daha fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmek istiyor. Uzay interneti rekabetine Amazon’un da katılması rekabeti oldukça artıracak bir gelişme olarak görülüyor.

Bu uzay uyduları savaşı dünya üzerindeki kirliliğe ve veri alışverişinde olumsuzluk yaratıyor. Bilindiği gibi her ülkenin ve uzay ajansının alçak yörüngede birçok uyduları bulunuyor.

Uzay ajansları ve devletler bu konumlandırmalar için ilerleyen günlerde zor duruma düşebilir. Hatta SpaceX ve NASA bu konu hakkında bir işbirliği imzalamış durumda.

Amazon’un bu yeni internet projesinin AWS sistemlerini de destekleyeceği ve SpaceX ile uygun fiyatlandırma konusunda rekabeti arttıracağı düşünülüyor.