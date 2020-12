Yakın bir zaman önce Disney tarafından duyurulan Star Wars: The Book Of Boba Fett dizisi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. The Mandalorian dizisinin spin-off yapımı olarak Disney+’ta yayınlanacak yeni Yıldız Savaşları projesi logosu ve merak edilen bazı ayrıntıları ile hayranlarının aklındaki kimi işaretlerini giderdi!

Star Wars hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılanan ve pek çoklarına göre serinin en iyi franchise’ı olarak tanımlanan The Mandalorian dizisi 2. sezon finali ile geçtiğimiz günlerde ekranlara veda etmişti. Bugün ise hayranlar Mandalorian’ın spin-off’u olan The Book of Boba Fett projesiyle alakalı beklenen bir duyuruyu aldı. Dizinin resmi logosu ilk defa paylaşılırken yayın tarihi de açıklandı!

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/YT2zbLufI8 — Star Wars (@starwars) December 21, 2020

Star Wars: The Book of Boba Fett Ne Zaman Yayınlanacak?

Star Wars’ın alt dizisi The Book of Boba Fett çıkış tarihi itibariyle Aralık 2021‘de Disney Plus platformunda 1. sezonu ile izlemeye açılacak. Projede Jon Favreau, Dave Filoni ve Robert Rodriguez yönetici yapımcı olarak görev alırken, Temuera Morrison ve Ming-Na Wen gibi başarılı oyuncular kadroda yer almaya devam edecekler.

The Book of Boba Fett için çok yakında çekimlerin başlanacağı resmi elden açıklanırken, The Mandalorian 3. sezonu için ise henüz bir yayın planı oluşturulmadığı, ancak Boba Fett’ten sonra başlayacağı öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra ilerleyen tarihlerdeStar Wars: Rogue Squadron, Star Wars Visions, Rangers of the New Republic, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi ve The Bad Batch gibi bir dolu yeni Yıldız Savaşları dizi ve filmi geliştirildiği biliniyor.