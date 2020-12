Star Wars Knights of the Old Republic II oyunu uzun yıllar sonra nihayet mobil cihazlara geldi! Artık App Store ve Google Play Store‘da kullanıcıların rahatlıkla indirebileceği oyun, 139,99 TL‘lik fiyat etiketi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Buna karşın bir hayli zamandır KOTOR II’yi mobilde bekleyen bazı oyuncular, yapımın ücretsiz olarak piyasaya çıkmasını beklediği için geliştiricilere tepki gösterdi.

Star Wars: KOTOR II ilk olarak 2004 yılında PC için, daha sonrasında ise OS X ve Linux gibi platformlarda yayına girmişti. Obsidian Entertainment şirketi tarafından geliştirilen ve LucasArts imzasıyla yayınlanan rol yapma oyunu çıktığı gibi çok sevilmiş ve Yıldız Savaşları serisi için yapılmış şimdiye kadarki en başarılı oyunlardan biri olarak tanımlanmıştı.

Yapımın mobil versiyonu ise Bioware tarafından geliştirildi. Daha önce Mass Effect ve Anthem gibi popüler oyunlar ile oyuncuların hafızasında pozitif bir yer edinen stüdyo, yeni aksiyon RPG oyununda da aynı başarıyı sergileyerek epeyce pozitif yorumlar ile onurlandı. Star Wars KOTOR 2 ücretli bir oyun olmasına rağmen incelikli hazırlanmış uyarlaması ve konsol cihazlarını aratmayacak performansı sayesinde takdir gördü.

Star Wars: Knights of the Old Republic II Konusu

Bilmeyenler için Star Wars KOTOR II konusu itibariyle Jedi düzeninin sona ermesinden sonra Republic’in tek umudu olarak kalan Jedi’ın sıra dışı macerasını içeriyor. İki taraftan birini seçmek zorunda kalacağınız Jedi ile ya karanlık gücün yanına ya da aydınlık tarafa geçerek savaşınızı sürdürmek zorunda olacaksınız!