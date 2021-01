Her hafta bir adet ücretsiz oyun yayınlayan Epic Games Store, düne kadar Crying Suns adlı oyunu bedava olarak indirmeye açmıştı. Şimdiyse platforma duyurulduğu üzere Star Wars Battlefront II: Celebration Edition adlı yapım geldi. Siz de hemen hiç para ödemeden kütüphanenize yükleyebilirsiniz!

2017 yılında yayınlanan Star Wars Battlefront II oyunu Frostbite oyun motoru ile hazırlanmış ve Electronic Arts imzasıyla piyasaya çıkmıştı. Walt Williams ile Mitch Dyer’in kaleme aldığı yapım DICE, Motive Studios ve Criterion Software stüdyolarının yoğun emeğiyle hayata geçmişti. Serinin 2015 yapımı versiyonunun devamı niteliğindeki oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC konsolları için raflara gelmişti.

The Return of The Jedi ile The Force Awakens hikayelerinin arasında geçen Yıldız Savaşları oyunu, eleştirmenler tarafından genellikle olumlu yönde karşılanmakla birlikte; özellikle de oynanış, ses ve görsellikleri sayesinde artı puan toplamıştı. Şimdi yapımın 2019’a kadar geliştirilmiş tüm özelleştirme içeriklerini bir araya getiren Celebration Edition sürümüyle birlikte ücretsiz indirmeye açıldı. Bilmeyenler için oyunun şu anki Steam fiyatı 339,46 TL olarak geçiyor.

Star Wars Battlefront 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10

İşlemci: AMD FX 6350 ya da Intel Core i5 6600K

Bellek: 8GB

Depolama: 60GB

Direct X: 11

Grafik: AMD Radeon HD 7850 2GB Grafik kartı ya da NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ücretsiz indirmek isteyenler için Epic Games Store’da 21 Ocak saat 19:00’a kadar listeleniyor. Hemen şu bağlantıyı ziyaret ederek oyunu kütüphanenize kaydedebilirsiniz!