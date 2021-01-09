İnternet mağazasında listelediği başarılı oyunlar ile tanınan Epic Games Store, sık sık ücretsiz oyun yayınlaması ile son zamanlarda adını sıkça duyurmaya başladı. Yakın bir zamana kadar günde bir tane oyunu bedava veren platform, şimdiyse haftalık olarak popüler bazı oyunları yayınlamakta.

Şu anda mağazada Crying Suns, 14 Ocak’a kadar ücretsiz olarak indirilebilirken, gelecek hafta yayınlanacak olan bedava oyun da belli oldu. Bu yapım Yıldız Savaşları film serisinin beklenen uyarlaması Star Wars Battlefront II olacak. 2017’de piyasaya sürülen yapım böylelikle ilk kez Epic mağazalarını da ziyaret etmiş bulunacak.

Star Wars hayranlarının keyifli vakit geçireceği Battlefront 2, Jedi’nin Dönüşü filminden yola çıkacak. Ayrıca bilmeyenler için hatırlatmakta fayda olacaktır, yapımın Steam’deki fiyatı 279,99 TL olarak listelenmekte. 14 Ocak’ta siz de Epic’te yerinizi alarak bir haftalığına ücretsiz indirebileceğiniz bu yapımı hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize kaydedebilirsiniz.

Star Wars Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD): FX-6350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Grafik kartı (AMD): Radeon HD 7850 2GB

Grafik kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0 Uyumlu video kartı veya eşdeğeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı

Sabit sürücü alanı: 55GB

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