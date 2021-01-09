İnternet mağazasında listelediği başarılı oyunlar ile tanınan Epic Games Store, sık sık ücretsiz oyun yayınlaması ile son zamanlarda adını sıkça duyurmaya başladı. Yakın bir zamana kadar günde bir tane oyunu bedava veren platform, şimdiyse haftalık olarak popüler bazı oyunları yayınlamakta.
Şu anda mağazada Crying Suns, 14 Ocak’a kadar ücretsiz olarak indirilebilirken, gelecek hafta yayınlanacak olan bedava oyun da belli oldu. Bu yapım Yıldız Savaşları film serisinin beklenen uyarlaması Star Wars Battlefront II olacak. 2017’de piyasaya sürülen yapım böylelikle ilk kez Epic mağazalarını da ziyaret etmiş bulunacak.
Star Wars hayranlarının keyifli vakit geçireceği Battlefront 2, Jedi’nin Dönüşü filminden yola çıkacak. Ayrıca bilmeyenler için hatırlatmakta fayda olacaktır, yapımın Steam’deki fiyatı 279,99 TL olarak listelenmekte. 14 Ocak’ta siz de Epic’te yerinizi alarak bir haftalığına ücretsiz indirebileceğiniz bu yapımı hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize kaydedebilirsiniz.
Star Wars Battlefront 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10
- İşlemci (AMD): FX-6350
- İşlemci (Intel): Core i5 6600K
- Bellek: 8GB RAM
- Grafik kartı (AMD): Radeon HD 7850 2GB
- Grafik kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: 11.0 Uyumlu video kartı veya eşdeğeri
- Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Sabit sürücü alanı: 55GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
- İşlemci (AMD): FX 8350 Wraith
- İşlemci (Intel): Core i7 6700 veya eşdeğeri
- Bellek: 16GB RAM
- Grafik kartı (AMD): Radeon RX 480 4GB
- Grafik kartı (NVIDIA): GeForce GTX 1060 3GB
- DirectX: 11.1 Uyumlu video kartı veya eşdeğeri
- Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
- Sabit sürücü alanı: 55GB
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