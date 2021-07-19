İnsanlar müzik zevklerini çevrimiçi paylaşmayı severler. Apple Music, Tekrar oynatma listesi gibi paylaşılabilir özellikleriyle daha kat etmesi gereken uzun bir yol olsa da, Spotify, kullanıcılarına şu anda ne dinlediklerini göstermeleri için çeşitli seçenekler sunuyor.

Yine de bu, diğer insanların müzik zevklerinin nasıl çalıştığını paylaşmalarına yardımcı olacak müşteriler yaratmalarını engellemez. Örneğin Spotify Palette, dinlediğiniz şeye göre bir renk paleti oluşturur.

Geliştirici İsrail Medina tarafından oluşturulan Spotify Palette, kullanımı basit ve eğlencelidir. Sadece kimlik bilgilerinizle giriş yapmanız yeterlidir ve ardından web uygulaması müzik zevkinizi analiz eder ve size bir palet verir.

Mesela benim müzik zevkiniz “Kırmızı” yani daha enerjik sesleri dinliyorsunuz.

Kırmızı, tutkunun veya arzunun rengidir ve enerji ile de ilişkilendirilebilir.

Ortalama Dans Edilebilirlik: %58

Ortalama Enerji: %61

Ortalama Değerlik (pozitif): %48

Paletiniz oluşturulduktan sonra Spotify Palette‘in hangi şarkılara karar verdiğini öğrenebilirsiniz.

İnternette bazı kullanıcılar farklı paletler paylaştı. Örneğin, paletiniz daha turuncuysa, geçiş ücreti bunun hareketin rengi olduğunu, pastel palet ise “son derece dans edilebilir ve enerjik şarkılar” için olduğunu açıklar.

Spotify Palette‘i kullanmak ücretsizdir ve bununla ilgili daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Renkleri müzik zevkiniz ve kişiliğinizle birleştirmeyi seviyorsanız aradığınız deneyim bu olabilir.