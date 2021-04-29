Ülkemizde de büyük bir kullanıcı sayısına sahip olan Spotify, gün içerisinde yeni bir tasarımın duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda bilgisayar uygulamaları ve web tarafında tasarım değişikliğine giden Spotify, gün içerinde mobil tarafa yeni bir kitaplık tasarımı tanıttı.

Özellikle mobil uygulama konusunda kullanıcılar için pek bir yenilik sunmayan Spotify kullanıcılar için hızlı ve kolay bir arayüz sunmuş durumda.

Artık kullanıcılar yenilenen kitaplık ile Podcast ve müzik albümleri konusunda daha hızlı ve temiz bir arayüz sunulmuş durumda.

Spotify konu ile ilgili resmi açıklamasında şu açıklamalarda bulundu;

Güncellenen tasarımı ve eklenen özellikleriyle yeni “Kitaplığın”, dinleyicilerin içerik aramaya ve koleksiyonlarını düzenlemeye daha az zaman harcamalarını, yıllar içerisinde sevdikleri müzik ve podcast’leri keşfetmeye ve hatta yeniden keşfetmeye ise daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacak.

Hem müzik hem de podcast koleksiyonuna göz atmak ve arama yapmak artık hem çok daha kolay hem de hepsi tek bir yerde.

Yeni dinamik filtreler, koleksiyonunuz içerisinde gezinmenizi kolaylaştırıyor. Kaydettiğiniz ve eşleşen içerikleri görmek için albüm, sanatçı, şarkı listesi veya podcast arasından seçim yapabilirsiniz. Ardından, örneğin hareket halindeyseniz, çevrimdışı olarak kullanılabilen tüm içeriğinizi tek seferde görüntülemek için İndirilenler filtresine dokunmanız yeterli.

Gelişmiş sıralama seçenekleri ile içeriklerinizi; alfabetik olarak, en son çalınanlara göre veya içerik oluşturucusunun ismine göre görüntüleyebilirsiniz.

En çok dinledikleriniz üzerinde daha fazla kontrol ve daha kolay erişim. İstediğinizde, anında ulaşabilmek için seçeceğiniz dört albüm, çalma listesi veya podcast yayınını sabitleyebilirsiniz. “Sabitle” seçeneğini görüntülemek için bu içerikleri sağa kaydırmanız yeterli.

Albüm, çalma listesi ve podcast kapaklarını geniş bir şekilde görüntülemek ve beğendiğiniz içerikleri daha görsel bir şekilde sıralamak için yeni Grid görünümünü kullanabilirsiniz.

Yenilenen tasarımın ilerleyen haftalarda iOS ve Android modellerine sunulması bekleniyor.