18 yaşın üzerindeyseniz ve İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya veya Türkiye’de yaşıyorsanız, 3 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium almak için TikTok‘un teklifinden yararlanabilirsiniz. Yeni teklif, daha önce Spotify Premium‘a abone olmayanlar için geçerlidir.

Teklifi talep etmek için telefonunuzda TikTok uygulamasını açın ve uygulamadaki Sizin İçin ve Ben sayfasında bulunabilen TikTok Ödülleri rozetine basın. Ek olarak, Keşfet sayfasına gidebilir ve TikTok x Spotify Rewards başlığını bulabilirsiniz. Teklifi kullanmanıza izin verecek 3 ay ücretsiz alın yazan bir düğme bulabilmeniz gerekir.

Spotify Premium İş Geliştirme Global Başkan Yardımcısı Marc Hazan, teklif hakkında şunları söyledi:

“Dünyanın lider ses akışı hizmeti olarak, çeşitli pazarlardaki uygun TikTok kullanıcılarına, sevdikleri tüm müzik ve podcast’lere her zaman, her yerden erişim sunmaktan heyecan duyuyoruz. Spotify, sanatçıları ve dinleyicileri daha önce mümkün olmayan bir şekilde bir araya getirerek, keşif ve ilhamla hareket eden çeşitli müzik hayranları topluluğu oluşturur. TikTok’un coşkulu ve büyüyen kullanıcı tabanını Spotify Premium‘un birçok avantajıyla tanıştırmaktan gurur duyuyoruz: milyonlarca şarkı reklamsız, isteğe bağlı ve çevrimdışı.”

Tekliften yararlanmayı planlıyorsanız ve Spotify’da yeniyseniz ve başlamak için bir yer istiyorsanız, TikTok zaten Spotify’da dinleyebileceğiniz ve listelenen şarkıları beğendiyseniz favorilerinize ekleyebileceğiniz birkaç çalma listesi derledi.