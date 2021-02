Popüler müzik uygulaması Spotify, COVID-19 salgını sırasında esnek çalışma modeline geçen son teknoloji şirketi oldu. Bugün duyurulan yeni Work From Anywhere iş modeli sayesinde çalışanlar ofise gidip gitmeyeceklerini kendileri seçebilecek. Üstüne üstlük hangi şehirde çalışabileceklerini de ayarlayabilecekler! İşte detaylar…

Koronavirüsü döneminde pek çok şirket üst üste evden çalışma sistemine geçiş yapacaklarının duyurusunu yapmıştı. Bu kervana son katılan firma ise sevilen müzik dinleme uygulaması Spotify oldu. Birçok konuda yenilikçi tutumları ile dikkatleri üzerinde toplayan platform, uzaktan çalışmayla ilgili de kendi farkını ortaya koydu. Personellerinin verimliliğine ve konforuna büyük oranda dikkat eden servis, çalışanlarını mutlu edecek şahane bir karara imza attı.

Spotify’ın bugün açıkladığı Work From Anywhere modeli isminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere çalışanların her yerden iş yapabilecekleri bir sistem anlamına geliyor. Bu sayede çalışanlar tam zamanlı olarak işe gidip gitmeyeceklerini seçebilecekleri gibi ev ve ofis kombinasyonunu karıştırabilme haklarına da sahip olacaklar. Ancak Spotify platformunun bu konuda rakiplerine göre en büyük farkı, şirketin konumlar arasındaki fevkalade esnekliği olacak.

Dolayısıyla alınan yeni karar doğrultusunda Spotify’da çalışan insanlar artık hangi ülkede ve şehirde çalışabilecekleri kendileri seçebilecekler. Daha da fazlası, Spotify uzaktan çalışmak isteyen kişilere dilerlerse özel bir ortak çalışma alanı tahsis edecek. Bu sayede şirketin dünya çapındaki ofis alanları sürdürülebilir, esnek bir şekilde değerlendirecek. Çalışanlara diledikleri yerde istedikleri zaman verimli ve rahat bir çalışma alanı sağlanacak.