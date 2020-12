İsveç merkezli müzik dinleme platformu Spotify, yakında MP3 ses dosyalarını listeleyip çalmanızı sağlayacak bir player desteği getirecek. Son zamanlarda yeni ve ilginç özellikler üzerinde kafa yoran uygulamanın Instagram’ın Hikayeler panelini kendi sistemine adapte ettiği görülmüştü. Şimdiki yenilik ise biraz daha farklı gözüküyor…

Mobil kullanıcıların MP3 yoluyla telifsiz müzik dinleme seçeneğini büyük ölçüde bitiren ve sanatçılara telif ödeyerek şarkılarından dijital olarak gelir etmelerini sağlayan Spotify, ortaya çıkan yeni geliştirmesi ile şaşırttı. Spotify’ın artık online kitaplık sekmenizde yer almayan müzikleri çalıştırmaya izin vereceği ortaya çıktı. Masaüstü bilgisayarlarınızı kullanarak özel ses dosyalarınızı Spotify’a aktarıp çalıştırmanız önceden zaten mümkündü. Ancak bu işlem biraz karışıktı. İleride ise çeşitli ses kayıtları ve Spotify’da olmayan müzikler player’da rahat entegrasyon sistemiyle beraber çalabilecek!

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020