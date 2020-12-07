İsveç merkezli müzik dinleme platformu Spotify, yakında MP3 ses dosyalarını listeleyip çalmanızı sağlayacak bir player desteği getirecek. Son zamanlarda yeni ve ilginç özellikler üzerinde kafa yoran uygulamanın Instagram’ın Hikayeler panelini kendi sistemine adapte ettiği görülmüştü. Şimdiki yenilik ise biraz daha farklı gözüküyor…

Mobil kullanıcıların MP3 yoluyla telifsiz müzik dinleme seçeneğini büyük ölçüde bitiren ve sanatçılara telif ödeyerek şarkılarından dijital olarak gelir etmelerini sağlayan Spotify, ortaya çıkan yeni geliştirmesi ile şaşırttı. Spotify’ın artık online kitaplık sekmenizde yer almayan müzikleri çalıştırmaya izin vereceği ortaya çıktı. Masaüstü bilgisayarlarınızı kullanarak özel ses dosyalarınızı Spotify’a aktarıp çalıştırmanız önceden zaten mümkündü. Ancak bu işlem biraz karışıktı. İleride ise çeşitli ses kayıtları ve Spotify’da olmayan müzikler player’da rahat entegrasyon sistemiyle beraber çalabilecek!

Spotify is finally working on on-device local files support for Android! No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020

Spotify, Android Uygulamasına MP3 Dinleme Desteği Getiriyor!

Ünlü mobil uygulama ajanı Jane Manchun Wong tarafından Twitter’da paylaşılan yeni Spotify sızıntısı; WhatsApp üzerinden kullanıcılara gönderilen MP3 kayıtlarının rahatlıkla Spotify’da çalabileceğini gözler önüne serdi. Muhtemelen bu özellik Ayarlar sekmesinden düzenlenecek varsayılan müzik dinleme aracı seçeneğiyle değiştirilebilecek.

Spotify’ın yeni özelliği Jane Manchun Wong’un paylaştığı ekran görüntülerine göre şu anda uygulamanın Android versiyonunda gözüküyor. Şirketin yeni MP3 desteği için Spotify’dan henüz doğrulanmış ya da duyurulmuş bir mesaj gelmese de yakında özelliğin platforma getirilmesi bekleniyor. Özellik iOS’ta yer alacak mı bilinmez ancak görünüşe göre Android’te kullanımı neredeyse kesin olacak.