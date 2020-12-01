Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulaması Spotify 2020’nin bitmesine az bir süre kala yılın en çok dinlenenleri raporunu yayınladı. Tüm dünyada 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya hitap eden platform, dünya geneli için hazırladığı listenin yanı sıra yalnızca Türkiye kullanıcılarına özel araştırma verilerini de ortaya çıkardı. En çok dinlenen şarkılar, albümler, sanatçılar, gruplar ve podcast kanalları tüm ayrıntılarıyla gün yüzüne çıktı.
Spotify Türkiye 2020 Özeti
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:
- Ezhel
- Sezen Aksu
- Murda
- Sagopa Kajmer
- Patron
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Zeynep Bastık
- Emir Can İğrek
- Gazapizm
- Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Billie Eilish
- Sertab Erener
- Sena Şener
- Göksel
- Tuğçe Kandemir
- Dua Lipa
- Sıla
- Lana Del Rey
Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:
- Made In Turkey – Murda, Ezhel
- HİZA – Gazapizm
- Lights Out – Ufo361
- DOĞA – Murda
- Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dünya Günlükleri – Adamlar
- Müptezhel – Ezhel
- ORMAN KANUNLARI – Ben Fero
- Karanlık – Dolu Kadehi Ters Tut
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Duman
- Pinhani
- Adamlar
- Mor ve ötesi
- maNga
- Perdenin Ardındakiler
- İkiye On Kala
- BTS
Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:
- Made In Turkey – Murda, Ezhel
- HİZA – Gazapizm
- Lights Out – Ufo361
- DOĞA – Murda
- Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dünya Günlükleri – Adamlar
- Müptezhel – Ezhel
- ORMAN KANUNLARI – Ben Fero
- Karanlık – Dolu Kadehi Ters Tut
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:
- Kendine İyi Davran
- umarim annem dinlemez
- O Tarz Mı?
- Zihnimin Kıvrımları
- Fularsız Entellik
Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
- Toplum ve Kültür
- Sanat ve Eğlence
- Komedi
- Hayat Tarzı ve Sağlık
- Hikayeler
Spotify Dünya Özeti (2020)
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:
- Bad Bunny
- Drake
- J Balvin
- Juice WRLD
- The Weeknd
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
- Billie Eilish
- Taylor Swift
- Ariana Grande
- Dua Lipa
- Halsey
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- After Hours, The Weeknd
- Hollywood’s Bleeding, Post Malone
- Fine Line, Harry Styles
- Future Nostalgia, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:
- “Blinding Lights”, The Weeknd
- “Dance Monkey”, Tones and I
- “The Box”, Roddy Ricch
- “Roses – Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
- “Don’t Start Now”, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
- Toplum ve Kültür
- Komedi
- Hayat Tarzı ve Sağlık
- Sanat ve Eğlence
- Eğitimsel
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