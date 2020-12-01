Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulaması Spotify 2020’nin bitmesine az bir süre kala yılın en çok dinlenenleri raporunu yayınladı. Tüm dünyada 300 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya hitap eden platform, dünya geneli için hazırladığı listenin yanı sıra yalnızca Türkiye kullanıcılarına özel araştırma verilerini de ortaya çıkardı. En çok dinlenen şarkılar, albümler, sanatçılar, gruplar ve podcast kanalları tüm ayrıntılarıyla gün yüzüne çıktı.

Spotify Türkiye 2020 Özeti

Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel Sezen Aksu Murda Sagopa Kajmer Patron Yüzyüzeyken Konuşuruz Zeynep Bastık Emir Can İğrek Gazapizm Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu Zeynep Bastık Billie Eilish Sertab Erener Sena Şener Göksel Tuğçe Kandemir Dua Lipa Sıla Lana Del Rey

Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:

Made In Turkey – Murda, Ezhel HİZA – Gazapizm Lights Out – Ufo361 DOĞA – Murda Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz Dünya Günlükleri – Adamlar Müptezhel – Ezhel ORMAN KANUNLARI – Ben Fero Karanlık – Dolu Kadehi Ters Tut WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

Yüzyüzeyken Konuşuruz Dolu Kadehi Ters Tut Duman Pinhani Adamlar Mor ve ötesi maNga Perdenin Ardındakiler İkiye On Kala BTS

Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

Made In Turkey – Murda, Ezhel HİZA – Gazapizm Lights Out – Ufo361 DOĞA – Murda Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz Dünya Günlükleri – Adamlar Müptezhel – Ezhel ORMAN KANUNLARI – Ben Fero Karanlık – Dolu Kadehi Ters Tut WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

Kendine İyi Davran

umarim annem dinlemez

O Tarz Mı?

Zihnimin Kıvrımları

Fularsız Entellik

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

Toplum ve Kültür

Sanat ve Eğlence

Komedi

Hayat Tarzı ve Sağlık

Hikayeler

Spotify Dünya Özeti (2020)

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

YHLQMDLG, Bad Bunny After Hours, The Weeknd Hollywood’s Bleeding, Post Malone Fine Line, Harry Styles Future Nostalgia, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

“Blinding Lights”, The Weeknd “Dance Monkey”, Tones and I “The Box”, Roddy Ricch “Roses – Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN “Don’t Start Now”, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:

The Joe Rogan Experience TED Talks Daily The Daily The Michelle Obama Podcast Call Her Daddy

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri: